Los Ángeles Azules reinventan clásico de Ricky Martin… y lo convierten en cumbia

Ricky Martin ha sorprendido a todos con el regreso de uno de sus clásicos: Vuelve. La canción tendrá una nueva versión en cumbia junto a Los Ángeles Azules y Tini, y se estrenará el 26 de marzo de 2026. Esto se confirmó luego de que se hiciera una publicación de un adelanto del videoclip en redes sociales, donde se muestra una gran fiesta y un estilo completamente diferente del exitoso tema original de 1998.

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Así suena “Vuelve” en versión cumbia

La nueva versión logra mantener la esencia emocional de la canción, pero cambia completamente su energía. Originalmente, el tema musical era una balada intensa y melancólica y ahora se transforma en una cumbia con el sello característico de Los Ángeles Azules. La verdad es que esta reimaginación del clásico de Ricky Martin es bastante agradable; te pone a bailar con su ritmo más festivo, pero sin perder su carga sentimental.

Una colaboración que mezcla generaciones

Para muchos resulta emocionante que estos 3 íconos se reunieran para reimaginar este éxito musical. Por un lado, Ricky Martin representa una era dorada del pop latino; por otro, Tini conecta con el público joven actual; y finalmente, Los Ángeles Azules aportan el sonido que ha llevado la cumbia mexicana a nivel internacional.

El plan de Ricky Martin para reinventar sus éxitos

Esta no será la única canción que reimaginará el cantante. Ricky Martin tiene una estrategia amplia que busca regrabar algunos de sus mayores éxitos con nuevos estilos y colaboraciones. Lo que busca el puertorriqueño es acercar su música a nuevas generaciones sin perder la esencia que lo convirtió en un ícono. Dicho de otra manera, “Vuelve” es apenas el inicio de este proyecto.

Por qué esta versión está generando expectativa

“Vuelve” fue sin duda una de las canciones más exitosas de Ricky Martin en los años 90, ganando premios y posicionándose como un himno del desamor. Ahora, con esta reinterpretación, busca combinar la nostalgia con tendencias actuales, algo que suele tener gran impacto en plataformas digitales.