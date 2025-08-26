Así reaccionó Kate del Castillo al conocer la enfermedad de Yolanda Andrade

Yolanda Andrade durante muchos años fue amiga de Kate del Castillo, amistad que perduró por mucho tiempo, hasta que una situación provocó el distanciamiento de ambas, generando gran revuelo en el mundo del espectáculo.

Recientemente, a Andrade se le diagnosticó una terrible enfermedad. Durante un evento, los medios cuestionaron a la actriz sobre su contacto con su ex amiga, compartiendo su reacción ante su estado de salud. A continuación, te detallaremos lo que comentó al respecto al ser cuestionada por periodistas.

¿Cómo se llama la enfermedad que le dio a Yolanda Andrade?

Yolanda Andrade, en el 2023, con la ayuda de expertos de la salud, fue diagnosticada con aneurisma cerebral, momento clave para su vida. Recientemente, la conductora explicó que padece dos enfermedades degenerativas, las cuales en un futuro pueden afectar su capacidad de hablar y de moverse.

Aunque ya se encuentra bajo tratamiento profesional para sobrellevar los malestares, la celebridad es consciente de lo que puede provocar la enfermedad. Al darse a conocer dicho anuncio, fueron varios de sus amigos, familiares y fans que le dejaron varios comentarios de apoyo, mensajes que la conductora agradeció en todo momento.

¿Por qué Kate del Castillo ya no es amiga de Yolanda Andrade?

No olvidemos que entre Kate del Castillo y Yolanda Andrade hubo una buena amistad. Pero todo se rompió, cuando la conductora fue afectada al ser investigada sobre la relación entre la actriz y un narcotraficante. Situación que puso en riesgo su imagen pública ante los medios de comunicación.

En un evento reciente en Los Ángeles (Estados Unidos), Kate del Castillo fue entrevistada por el programa de Sale el Sol, donde se le cuestionó si estaba informada sobre la enfermedad de su ex amiga, contestando lo siguiente a los reporteros presentes:

“Pues muy triste, no sé mucho”

Comentario que deja en claro que el distanciamiento entre ambas celebridades continúa al no tener detalles sobre el padecimiento, además de no dar muchos detalles sobre su opinión. Sin embargo, se observa que lamenta la situación de salud que está pasando la conductora.