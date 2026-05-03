Kenia Os preocupa tras recibir oxígeno en su camerino durante su show en Mérida, ¿cuál es su estado de salud hoy 3 de mayo 2026?

En las últimas horas fans de la cantante Kenia Os se vieron preocupados por la salud de la artista luego de que se diera a conocer que presentó problemas de salud durante una de sus presentaciones en Mérida, Yucatán.

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A través de sus redes sociales, principalmente Tiktok, la influencer dio a conocer que tuvo que recibir oxígeno en su camerino, asimismo, recibió masajes, tomó bastante agua y le fueron colocadas algunas compresas en la nuca, debido a que presentaba síntomas de un golpe de calor debido a las altas temperaturas que se han registrado en la región.

De acuerdo con algunos reportes, la intérprete de “Malas decisiones” comenzó a sentirse mal debido al intenso calor, algunos señalan que presuntamente presentó un ligero desvanecimiento, sin embargo, la artista no ha dado más detalles de este episodio que vivió.

¿Cuál es el estado de salud de Kenia Os hoy 3 de mayo 2026?

Tras revelarse que la artista presentó problemas de salud debido a las altas temperaturas, no se ha revelado cuál es su estado de salud, sin embargo, en el material que publicó en sus redes se le ve de forma relajada, tranquila y estable. Asimismo, se ha visto registrada actividad en sus redes sociales, lo que determinaría que solo fue un episodio que fue controlado a tiempo, ya que, también regresó al escenario a concluir su espectáculo.

Ante la actitud de Os, fans han aplaudido su compromiso y entrega como artista arriba de un escenario, sin embargo, también destacaron que la salud es lo primordial y desean se recupere pronto.

¿Por qué Kenia Os estaba en Mérida?

La presentación de la cantante Kenia Os en Mérida forma parte de su gira musical “k de Karma” con la que recorre distintas ciudades del país. Con este proyecto, Kenia Os no solo reafirma su crecimiento en la industria musical, sino también su conexión con sus fans que la ha acompañado desde sus inicios en las redes sociales y sus primeros lanzamientos.