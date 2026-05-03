4 perfumes que huelen riquísimo para regalarle a tu mamá este 10 de mayo 2026 le encantarán

El 10 de mayo se celebra el Día de las Madres, y para este 2026, la fecha caerá el domingo, por lo que, aunque exista una gran variedad de opciones para darles un obsequio, aquí te diremos cuáles son los 4 perfumes que debes regalarle a este ser tan especial que te dio la vida, presta atención porque huelen riquísimo.

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Regalar un perfume es una de las mejores opciones, puesto que, de acuerdo con la ciencia, el cerebro cuenta con información olfativa, la cual evita el filtro del tálamo y llega de forma directa al sistema límbico, una región del cerebro que se encarga de procesar las emociones y la memoria; por lo que, cuando se huele la fragancia de un aroma, de un lugar o de una persona, este entra directamente al área del sistema límbico, donde están el hipocampo y la amígdala.

El primero procesa la memoria y la segunda las emociones, por eso el cuerpo puede transportarlo directamente a un recuerdo, es por ello que, si le regalas un perfume a tu mamá, puede que ese aroma te haga recordarla.

4 perfumes que huelen riquísimo y que debes regalarle a tu mamá este 10 de mayo

Ma´ magnifica, Bvlgari

Uno de los perfumes para poder regalarle a tu mamá este domingo 10 de mayo es el Ma´magnifica, Bvlgari. Esta fragancia es ideal para aquellas madres que se consideran dinámicas, emprendedoras y además disfrutan de sus pasatiempos favoritos, cuenta con un aroma sencillo, el se ha convertido en uno de los favoritos entre las mamás.

Versace Pour Femme Dylan Purple, Versace

Tenemos la segunda opción, es el Versace Pour Femme Dylan Purple, Versace, este perfume tiene un aroma dulce con un cítrico, además se pueden oler notas de bergamota, cedro y pera; esta botella es ideal para aquellas mamás que gustan de aromas suaves y muy dulces.

|Bvlgari/Versace

Gris Dios, Christian Dior

El tercer perfume es el Gris, Dios de Christian Dior; esta fragancia predomina por su intenso olor a rosas, es ideal para mamás que cuentan con una personalidad definida y una edad madura; además es muy recomendable para las madres que quieren tener notas más contemporáneas con un estilo de vida relajado.

Libre Le Parfum, Yves Saint Laurent

Terminamos con un perfume que tiene esencia de flor de naranjo y lavanda, además, uno de sus objetivos primordiales es la forma aromática de las mamás; en esta fragancia se pueden encontrar notas de miel, azafrán y frijol de haba tonka.