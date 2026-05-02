¿Se cancela el divorcio entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio? Este fue el mensaje que publicó el actor

El anuncio de la separación entre Alexis Ayala y Cinthia Aparicio causó una gran sorpresa en el mundo del entretenimiento. La pareja oficializó su romance en el 2021 y se casaron en el 2023.

Al Extremo | Programa 1 de mayo del 2026

Alexis Ayala había manifestado que la decisión no fue suya, pero sigue teniendo un gran respeto y afecto por expareja. Además, el actor también confirmó que si bien ya no están juntos, él le tiene mucho cariño y apoya sus decisiones. La separación ha llamado mucho la atención porque rompe con los esquemas de escándalos que se da en una ruptura mediática.

¿Se suspende el divorcio entre Ayala y Aparicio?

La noticia de la separación y divorcio se dio a conocer el jueves 30 de abril, cuando el propio Alexis Ayala confirmó la noticia. En cuanto a esto Cinthia Aparicio no ha mencionado nada al respecto.

Los principales portales de espectáculo replicaron esta noticia que tomó mucha relevancia. Cabe destacar que la pareja llevaba tiempo sin aparecer en eventos públicos por lo que se generaron rumores de separación hace tiempo. Finalmente se confirmaron las especulaciones.

Los seguidores de Alexis Ayala han quedado sorprendidos ya que el actor publicó un clip de una novela para hacerle promoción. Allí se puede ver la aparición del personaje que interpreta Cinthia Aparicio en este proyecto que se estrenó este año.

Como era de esperarse tras esta publicación las personas comenzaron a realizar conjeturas sobre la posibilidad de que el divorcio sea cancelado y que la pareja pueda darse la oportunidad de seguir juntos. Otra de las teorías es que si estén separados, pero que esto sea en buenos términos y no haya odio entre ellos.

Por el momento no hay más informaciones al respecto más de lo que dijo Ayala sobre la ruptura en buenos términos. Por parte de Cinthia Aparicio no hay declaraciones al respecto.