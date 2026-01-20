POLÉMICA: ¡Kenia Os y Peso Pluma se conocieron cuando ÉL tenía NOVIA! Así fue el comienzo de su relación, ¿hubo una tercera en discordia?

Kenia Os y Peso Pluma actualmente son una de las parejas favoritas del medio del espectáculo y la música. Ambos han consolidado una relación de 10 meses, tiempo en el que se han demostrado todo el amor que se tienen de forma pública, han asistido a eventos sociales importantes y constantemente comparten momentos juntos en familia además de que se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales.

Kenia Os y Peso Pluma: ¿Cómo comenzaron su relación?

En una reciente entrevista la cantante Kenia Os habló sobre cómo conoció a su actual pareja y el también artista de regional mexicano, Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma. La OG dijo que ambos se conocieron en la grabación del tema “Tommy y Pamela”, tema de Hassan. La intérprete de Malas Decisiones mencionó que durante esa grabación ella sabía que ambos “se gustaban” sin embargo la artista expresó que en ese momento todo fue muy profesional, que de hecho él se encontraba en una relación con otra persona, pero que lo que había entre ambos era únicamente laboral.

Kenia mencionó que al final de la grabación Peso Pluma le confesó que estaba nervioso: “Eres la primera mujer en la vida que me ha puesto nervioso así y a mi esto no me pasa” fueron palabras de Hassan. La cantante dijo que después de ese día realmente nada pasó entre ambos hasta que a través de redes sociales Peso Pluma “le coqueteaba” y fue él quien decidió conocerla un poco más. Por otro lado, Kenia reiteró que antes de ser novios ambos mantenían una admiración mutua por lo que estaban logrando cada uno a nivel profesional.

Kenia Os ¿Cuándo será su próximo tour?

En la misma entrevista la artista mencionó que próximamente dará detalles sobre su tour ya que sí piensa hacer una gira musical, incluso dijo que muy pronto va a iniciar sus ensayos. Todo esto debido a que la cantante está por lanzar su álbum de estudio “K de Karma”.

Recientemente Kenia Os lanzó el primer tema de su proyecto musical “Belladona” en el que experimenta con sonidos nuevos y añade un beat distinto a lo que sus fans están acostumbrados a escuchar. Con este tema la artista demostró que su versatilidad en la música es amplia y que puede evolucionar y hacer cambios en toda la producción musical de sus proyectos. Este álbum será una gran sorpresa para todos sus fans debido a que Kenia trabajó con uno de los ingenieros que ha colaborado con artistas como Taylor Swift, Adele, Ariana Grande, Harry Styles, entre otros.