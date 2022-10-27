¿Kenia Os padece ataques de epilepsia tras desmayo?

Hace unos días, la cantante Kenia Os se vio obligada a cancelar algunas presentaciones debido a que estando en su casa, sufrió un desmayo que la obligó a realizarse un sinfín de estudios para descartar cualquier padecimiento riesgoso. Pero, ¿qué es lo que padece? Con algunos resultados médicos en mano, la cantante nos pone al tanto de su salud.

"La verdad es que grabando K-23 estuve todo el tiempo súper bien, todo increíble, pero después tuve una semana de descanso donde no tenía nada de trabajo... aflojé el cuerpo y me fui", dijo la también influencer.

Kenia se está sometiendo a varios estudios médicos para evitar padecimiento de salud riesgosos, como epilepsia.

"Me siguen haciendo estudios para verificar que todo está bien, sobre todo en cuestión de epilepsia y demás porque salió algo rarito. Al parecer no es nada grave. Una de las cosas más difíciles para mí es tener que cancelar shows y me deprime mucho porque el escenario es mi lugar más feliz en el universo", contó la intérprete, quien también adelanta que prepara su próxima presentación en Veracruz en tres semanas.

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Kenia Os habla sobre su nuevo disco

Kenia ofreció este miércoles, una fiesta por el lanzaminto de su nuevo disco titulado K-23, ahí su disquera aprovechó para entregarle dos discos de oro por las altas ventas de su sencillo Joder y de su disco anterior, Cambios de Luna.

"A toda la gente de Ventaneando... mi álbum está disponible en todas las plataformas digitales, así que corran a escucharlo. Si quieren vivir una experiencia mejor, escúchenlo con audifonos y déjense sorprender", declaró.

Entre los invitados de Kenia estuvieron los finalistas de La Academia, Andresse, Mar y Cesia, quienes se presentarán en concierto este domingo en la Ciudad de México.

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