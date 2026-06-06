Kenia Os y Peso Pluma CONFIRMAN el fin de su relación y comparten emotivo comunicado

La mañana de este sábado 06 de mayo el internet colapsó con una de las noticias más inesperadas; Kenia Os y Peso Pluma confirmaron el fin de su relación sentimental. La información fue compartida a través de un emotivo comunicado que los artistas publicaron a través de sus redes sociales.

Comunicado en el que Kenia Os y Peso Pluma confirman su ruptura

A través de un comunicado de K/RECORDS se hizo oficial el termino del noviazgo del cantante Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma y la cantante Kenia Os. “Hemos decidido concluir nuestra relación, la cual termina con amor, respeto y en los mejores términos” fueron algunas de las palabras que se pudieron leer. Esta noticia llega en medio de especulaciones que existían sobre su ruptura, esto debido a que muchos fans comenzaron a detectar que el intérprete de “Ella baila sola” ya no enviaba flores a Kenia en sus presentaciones, como solía acostumbrar a hacerlo además de que ya no se le veía activo comentando sus publicaciones en redes.

Por otro lado, en una de las últimas presentaciones que realizó, Kenia rompió en llanto y expresó que necesitaba de sus fans por lo que muchos fans comenzaron a especular que su relación sentimental atravesaba por una crisis. Respecto al comunicado compartido los artistas también expresaron que priorizan su privacidad e integridad como personas por lo que agradecen el cariño que han recibido. “Agradecemos que respeten nuestra decisión y privacidad durante este momento tan personal”, fueron las palabras que formaron parte del comunicado.

¿Cuánto tiempo fueron novios Kenia Os y Peso Pluma?

La relación sentimental de Kenia Os y Peso Pluma duró un año y tres meses aproximadamente, durante ese tiempo ambos compartieron de manera pública su amor ya que publicaban fotografías en eventos sociales, de sus viajes y momentos como pareja además de que los dos cantantes se apoyaban en cada uno de sus proyectos profesionales.

Ambos se conocieron en la grabación del videoclip Tommy y Pamela, tema musical de Peso Pluma en colaboración con Kenia. Sin embargo, poco tiempo después comenzó a surgir una química entre ambos por lo que iniciaron una relación sentimental, misma que fue una de las más famosas dentro del medio del espectáculo. Hasta el momento se desconocen las causas que ocasionaron que la pareja pusiera fin a su relación.