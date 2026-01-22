¡De La Granja VIP al ring! Se CONFIRMA a Kim Shantal en Supernova

La belleza, carisma y astucia de Kim Shantal nos dejaron completamente cautivados tras su paso por La Granja VIP. Su energía, liderazgo y poder femenino no pasaron desapercibidos, y ahora la influencer está lista para regresar a la acción, pero esta vez lejos del campo y mucho más cerca del ring. Kim vuelve para demostrar que su fuerza va más allá de las redes sociales y se medirá cara a cara contra Lupita Villalobos en uno de los combates más esperados de Supernova.

Este enfrentamiento promete emociones intensas, adrenalina pura y un choque de personalidades que ya tiene a las redes encendidas. Ambas creadoras de contenido han demostrado que tienen carácter, disciplina y un espíritu guerrero que las llevará a darlo todo frente al público.

¿Cuándo es Supernova y la pelea de Kim Shantal vs Lupita Villalobos?

Según la cuenta oficial de X, la esperada pelea entre Kim Shantal y Lupita Villalobos se llevará a cabo el 26 de abril a las 6:00 p.m. (horario de México). El evento reunirá a miles de fans que están ansiosos por ver a estas dos influencers enfrentarse en el ring y demostrar de qué están hechas.

Este combate se ha convertido en uno de los más comentados del evento, ya que ambas llegan con una fuerte preparación física y mental. Kim buscará imponer su fuerza y determinación, mientras que Lupita promete no quedarse atrás y responder con garra y estrategia. Sin duda, será un duelo que dará mucho de qué hablar.

¿Qué es Supernova?

Supernova es un evento que mezcla espectáculo, boxeo y cultura digital, donde influencers y creadores de contenido se enfrentan en combates profesionales cuidadosamente organizados. Más allá del ring, Supernova celebra la disciplina, la constancia y el empoderamiento, mostrando una faceta distinta de las personalidades que seguimos todos los días en redes sociales.

Este tipo de eventos se han convertido en una plataforma para demostrar que el entretenimiento digital también puede transformarse en retos físicos reales, inspirando a sus seguidores y rompiendo estereotipos. Con peleas llenas de emoción y producción de alto nivel, Supernova sigue consolidándose como uno de los shows más esperados del año.