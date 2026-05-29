Kimberly Loaiza confiesa que podría RECONCILIARSE con Kenia Os: “Estabamos muy inmaduros en ese momento”

Sin duda alguna uno de los problemas más controversiales de YouTube y las redes sociales en 2018 fue la pelea entre Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Kenia Os. Sin embargo, luego de 8 años Kim hizó una confesión a través de un video ya que mencionó que podría haber una reconciliación con la ahora novia de Peso Pluma.

¿Qué dijo Kimberly Loaiza sobre su reconciliación con Kenia Os?

A través de un video titulado “LAS CONFESIONES más FUERTES de KIMBERLY LOAIZA” en el canal de YouTube de “Los Talegones” la influencer mexicana, originaria de Mexicali, Baja California, fue cuestionada sobre diversos aspectos de su vida, sin embargo, casi al final del video, el cual tiene una duración de poco más de una hora, la esposa de Juan de Dios Pantoja reveló que podría haber una reconciliación con Kenia Os, “Podría haber reconciliación, de mi parte ya, eso ya pasó la verdad, estábamos muy inmaduros en ese momento, nos agarramos mucho coraje por lo que se dijo en redes sociales, pero pues ya analizando como que toda la situación yo ya lo dejé pasar”, fueron algunas de las palabras de la intérprete del tema "Después De Las 12".

Luego de la declaración de Loaiza, su esposo Juan de Dios Pantoja admitió haber cometido algunos errores durante esa etapa “Mi reacción estuvo muy densa, nefasta”, fueron sus palabras además de que declaró que sus acciones tuvieron consecuencias y confesó “haber lanzado la piedra”. Por su parte Kimberly Loaiza expresó que “todo pasaba por algo”. Hasta el momento Kenia Os no ha reaccionado a dichas declaraciones ni ha mencionado si le gustaría reconciliarse con Kimberly.

Juan de Dios Pantoja confiesa haber manipulado a Kimberly Loaiza

En el mismo video, el cantante e influencer Juan de Dios Pantoja admitió haber manipulado a su ahora esposa, madre de sus dos hijos, en el pasado “Muchas de las cosas que esta señorita hizo fueron por mi culpa, ella nunca quiso escribir esas cosas, ni decir esas cosas…de cierta manera le calentaba la cabeza” fueron algunas de las palabras del creador de contenido, quien aseguró que lo que hizo fue manipulación. Por su parte, Kimberly aceptó que ambos se manipulaban, pero que esa etapa ya había quedado en el pasado.

Actualmente Kimberly se encuentra alejada de la música y de redes sociales ya que está enfocada en el cuidado de su familia, sin embargo en dicho video también confesó que le gustaría volver una vez que sus hijos crezcan y que también llegue su tercer bebé.