El cepillo de inodoro del baño por lo regular está hecho de materiales frágiles, como lo es el plástico, tanto en su base como en el mango. Mientras que las cerdas son de polifibra o nylon, dependiendo de la marca. Pero si quieres un producto más duradero, estas 5 opciones de aluminio son para ti. Conoce las 5 ideas para reemplazar el típico toallero por soluciones industriales

La base y el cepillo clásico se venden en diferentes colores, por lo que llegan a chocar con el estilo del baño. Asimismo, puede provocar una contaminación visual del espacio, al no tener un espacio designado, ya que algunos lo ponen a un costado del escusado, mientras que otros tantos abajo del lavabo. Por ello, algunas de las opciones duraderas liberarán espacio en el piso. Estas son las 4 alternativas para sustituir la ducha tradicional por diseños tipo industrial urbano.

Las opciones del cepillo de aluminio duradero

1. Cepillo oculto: Esta opción no solo mejorará la higiene del escusado, también la visual al mantener el cepillo cubierto en un contenedor de aluminio, lo que le dará al espacio un toque más elegante.

5 opciones para reemplazar el cepillo para el baño por soluciones de aluminio duradero|Pinterest

2. Cepillo suspendido: La base de aluminio se instala en la pared, a fin de liberar espacio y así facilitar la limpieza del baño. Es una buena opción para espacios pequeños.

5 opciones para reemplazar el cepillo para el baño por soluciones de aluminio duradero|Pinterest

3. Negro texturizado: El acabado en negro lo hace una buena opción para los baños modernos o al estilo industrial, ya que combina con el concreto, madera y acero.

5 opciones para reemplazar el cepillo para el baño por soluciones de aluminio duradero|Pinterest

4. Aluminio anodizado: Este tipo de aluminio es resistente a la humedad, evita la corrosión y aporta un diseño minimalista y moderno.

5 opciones para reemplazar el cepillo para el baño por soluciones de aluminio duradero|Pinterest

5. Aluminio mate: El acabado de este tipo de aluminio oculta las manchas de agua y las huellas de los dedos. Es ideal para baños estilo loft o contemporáneos.

5 opciones para reemplazar el cepillo para el baño por soluciones de aluminio duradero|Pinterest

Cabe mencionar que estas alternativas del cepillo de baño tradicional se encuentran disponibles en las diferentes plataformas, con precios que van desde los 100 hasta los casi 400 pesos.