En los últimos días la apariencia de Kristal Silva despertó curiosidad entre sus seguidores y el público quienes comenzaron a especular sobre un posible embarazo, ante esta ola de comentarios la conductora no pasó por alto las versiones y entre bromas habló del tema y la posibilidad de convertirse en mamá.

Durante una conversación con Viviann Baeza, Kristal Silva reaccionó al comentario de que podría estar esperando un bebé, especialmente por algunos cambios físicos que aparentemente internautas han notado en ella por lo que Silva inmediatamente indicó que revisarán su rostro o incluso si presentaba algún brillo en los ojos “ese brillo que aparentemente tienen las embarazadas” y entre risas tomó el tema con humor y explicó que, hasta donde ella sabe, no está embarazada.

¿Kristal Silva está embarazada?

La conductora de Venga La Alegría fue cuestionada sobre la posibilidad de que estuviera embarazada y reconoció que hay personas que tienen mucha ilusión de verla con pancita y anunciar próximamente la llegada de un bebé. Sin embargo debido a la carga de trabajo por el momento no está en sus planes.

Asimismo, Kristal aclaró que no tiene conocimiento de estar esperando un hijo. Incluso Baeza bromeó con la posibilidad de que pudiera molestarse si realmente estuviera embarazada y no hubiera compartido la noticia.

Ante los comentarios sobre su apariencia, explicó que los cambios podrían estar relacionados con sus hábitos recientes, pues ha tenido mucho trabajo y no ha podido dedicar el mismo tiempo de antes a cuidar su alimentación y actividad física.

¿Por qué Kristal Silva ha cambiado físicamente?

Kristal compartió que su ritmo de trabajo ha sido bastante intenso, situación que ha influido en sus actividades cotidianas y en la manera en que se alimenta.

Entre las posibilidades que mencionó, habló de que la gastritis podría estar relacionada con la apariencia de su abdomen, aunque no confirmó que esa fuera la causa.