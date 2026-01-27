Balean a cantante mientras iba en motocicleta: este es su estado

En la mañana de este martes 27 de enero, Esteicy Peña Santa, conocida popularmente como la “La Demente 1212”, se volvió tendencia en las portadas de medios de entretenimiento debido a que tuvo que ser hospitalizada de emergencia debido a que recibió un disparo por arma de fuego en un intento de asalto.

La cantante sufrió un intento de asalto cuando viajaba en una motocicleta en compañía de su hermana. La joven lamentablemente recibió un disparo que comprometió su salud por lo que debió ser hospitalizada y aún se encuentra en observación para monitorear su avance.

¿Cuál es el estado de “La Demente 1212”?

Todo ocurrió en la madrugada del domingo 26 de enero cuando se reportó un intento de asalto en el municipio de Santo Domingo Oeste en República Dominicana. Luego es que se confirmó que la víctima era Esteicy Peña Santana, mejor conocida como "La Demente 1212".

Los medios de República Dominicana manifestaron que la cantante viajaba en una motocicleta por el sector La Venta cuando sufrieron un intento de asalto. Las informaciones dicen que la joven de 21 años recibió un disparo de arma de fuego en la pierna y debió ser internada.

En el hospital tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por el disparo en su pierna derecha. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro y compartió fotos desde el hospital.

¿Quién es La Demente?

"La Demente 1212” es el nombre artístico de una cantante urbana dominicana llamada Esteicy Peña Santa de 21 años. Con el tiempo adquirió conocimientos por su música como trap, dembow y reguetón, con canciones como “Papi Abusa” o “La prendí”, y popularidad en plataformas como Instagram y SoundCloud.

Recientemente estuvo en los medios porque fue herida de bala durante un intento de asalto en Santo Domingo Oeste (República Dominicana) mientras iba en motocicleta. Afortunadamente se encuentra bien de acuerdo a sus publicaciones.

