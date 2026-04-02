Tragedia en La Arrolladora: joven vocalista atraviesa dolorosa pérdida

La reconocida agrupación de La Arrolladora Banda el Limón se encuentra de luto luego de que se diera a conocer que uno de sus vocalistas, Max Cervantes, confirmara la muerte de su abuelo, uno de los pilares más importantes en su vida personal y profesional.

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A través de redes sociales el joven intérprete compartió unas historias en su cuenta de Instagram donde se destacaba la presencia de su abuelo y emotivos mensajes que rápidamente conmovieron a sus seguidores: “DEP abuelo te voy a extrañar muchísimo, gracias por todo lo bueno que dejaste en esta gran familia que formaste”.

Más adelante compartió un video donde se le ve cantando y a lado de él está su familiar interpretándole uno de sus temas favoritos en forma de homenaje, en las imágenes que han conmovido a sus seguidores también se puede leer que ahora ya cuenta con dos angelitos que lo cuidarán siempre.

Esta lamentable noticia ha generado una ola de apoyo por parte de fans y colegas del regional mexicano. Sin embargo, pese al dolor que lo embarga, Max Cervantes continúa con su agenda profesional de trabajo, pues un día después de vivir el luto, el cantante subió al escenario junto a la banda para cumplir con sus presentaciones programadas, demostrando su nivel de profesionalismo y compromiso con el público.

¿Quién es Max Cervantes vocalista de La Arrolladora?

Con apenas 19 años, Max Cervantes se ha consolidado como una de las nuevas promesas del regional mexicano, es originario de Jalisco y saltó a la fama tras su participación en realities musicales, posteriormente en 2025 se integró a la exitosa banda como vocalista, posicionándose como el integrante más joven de la agrupación de Rene Camacho.

Hoy, su talento y carisma lo posicionan como una de las figuras emergentes del género, aunque ahora enfrenta uno de los momentos más duros de su vida personal, aquella que está lejos de los reflectores.