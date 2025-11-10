Denuncian la detención de varios mexicanos en Tailandia tras conflicto de Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

Los conflictos en Miss Universo 2025 adquirieron nuevas dimensiones y opacaron una vez a la representante nacional. Esto luego de que trascendieran los primeros detalles sobre supuestos arrestos a mexicanos, justo después de la escandalosa confrontación entre Fátima Bosch y Nawat Istaragrisil, lo que inevitablemente despertó sospechas de que podrían ser represalias por el caso.

Y según se ha conocido, esto no estaría muy lejos de la realidad. Así lo dio a conocer el periodista Miguel Masjuan, quien en una emisión de "¡Tal cual! Sin filtro", detalló que presuntamente el empresario afectó a miembros de México luego de que denunciara a la organización del certamen por publicitar actividades que están prohibidas en el país.

"Él (Nawat) descubrió que uno de los anunciantes de Miss Universo era una empresa de juegos online de Filipinas, pero en Tailandia están prohibidos los juegos de hacer. Entonces, ¿qué hizo él? Fue y los denunció con la policía", explicó.

En consecuencia, al menos un par de trabajadores de la producción habrían sido aprehendidos por las autoridades tailandesas y estarían a la espera de que su situación se esclarezca. Sin embargo, esta información todavía no es confirmada por los involucrados.

¿Quiénes son los mexicanos detenidos en Tailandia tras pelea en Miss Universo?

Sobre las identidades de los afectados, quienes cabe mencionar que aparentemente solo son empleados y no tienen ninguna injerencia en la toma de decisiones del certamen, todavía se desconocen con exactitud los detalles. Por otra parte, hasta ahora ni la organización de Miss Universo, ni el equipo mexicano se han pronunciado respecto a estas supuestas detenciones provocadas por Nawat Istaragrisil tras su pelea con Fátima Bosch.

¿Qué pasó con Fátima Bosch y Nawat Istaragrisil?

Las tensiones en Miss Universo 2025 comenzaron luego de que Nawat Istaragrisil se refiriera a Fátima Bosch como "tonta" y usando otros adjetivos denigrantes. Todo porque la representante mexicana se negó a participar en una dinámica del empresario, señalándole que primero debía recibir la autorización de su organización.

"Me insultó frente a todas sin haber hecho nada malo" La polémica estalló en Tailandia luego de un fuerte enfrentamiento entre Fátima Bosch, Miss México, y Nawat Itsaragrisil, director del certamen local. Durante la entrega de bandas, el directivo acusó a la mexicana de no promover Tailandia, desatando una acalorada discusión que terminó con una firme respuesta de Fátima exigiendo respeto. El incidente generó protestas y apoyo internacional hacia la candidata mexicana. Incluso, la actual Miss Universo compartió un mensaje sobre empoderamiento femenino en aparente respaldo a todas las participantes.

Posteriormente, el director ejecutivo de Miss Universo Tailandia habría llamado a seguridad para que sacaran a la tabasqueña, sin imaginar que esto provocaría que las misses de otros países también se saldrían por su propio pie como muestra de solidaridad. Como consecuencia del escándalo, la cena que Nawat quería tener con las concursantes fue cancelada y tuvo que pedir disculpas públicas.