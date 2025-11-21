El poderoso mensaje de Fátima Bosch al ganar Miss Universo 2025: “las mujeres que logramos pararnos con valentía, somos las que hacemos historia”

La modelo Fátima Bosch, nacida en Teapa, Tabasco, se coronó como ganadora en Miss Universo 2025 a sus 25 años de edad, conviertiéndose en la cuarta mexicana en ganar este mundialmente conocido certamen de belleza y durante la gala, lanzó un poderoso mensaje resaltando la importancia que tiene la valentía de las mujeres en todo el mundo.

“Quiero alzar mi voz y ponerla al servicio de eso, más porque hoy en día estamos aquí para con la voz crear el cambio, porque somos mujeres que debemos pararnos, las mujeres que logramos pararnos con valentía, somos las que hacemos historia”, dijo Fátima Bosch en la primera sesión de preguntas y respuestas del certamen celebrado en la Impact Arena en Pak Kre Tailandia.

Asimismo, la joven tabasqueña, invitó a todas las mujeres a nunca esconder su voz y ser seguras en todas las actividades que realicen.

“Quiero decir que crean en el poder, en su autenticidad, en ustedes mismas, que su corazón importa y que nunca permitan que nadie te haga dudar de ti y tu valor, porque eres poderosa y tu voz necesita ser escuchada”, concluyó Fátima Bosch.

Al ser anunciada como ganadora tras vencer al resto de las cuatro finalistas que eran Miss Costa de Marfil, Miss Filipinas, Miss Venezuela y la local Miss Tailandia, Fátima Bosch no pudo evitar reaccionar de manera emotiva y llegar a las lágrimas.

¿Quiénes son las mexicanas que han ganado Miss Universo?

Con su triunfo este 21 de noviembre, Fátima Bosch se convirtió en la cuarta ganadora mexicana en la historia de Miss Universo, uniéndose a la lista que comenzó Lupita Jones en 1991 y que continuaron Ximena Navarrete en 2010 y Andrea Meza en 2021.

