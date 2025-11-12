La televisión está de luto: muere querido colaborador de un famoso programa y deja un vacío imposible de llenar

El músico Cleto Escobedo III murió a los 59 años la mañana de este martes 11 de noviembre , según confirmó el presentador Jimmy Kimmel en un desgarrador mensaje, donde contó que conocía a su amigo desde la infancia y que trabajar con él todos los días en el show había sido un sueño hecho realidad.

Esta triste noticia, que deja un vacío imposible de llenar para el presentador, llega poco tiempo después de la cancelación repentina de su programa Jimmy Kimmel Live!, el cual regresó al aire tras la presión de los fans.

En su cuenta de Instagram, Kimmel expresó con profundo dolor: “Esta mañana perdimos a un gran amigo, padre, hijo, músico y hombre, mi líder de banda por mucho tiempo”.

(INSTAGRAM) Cleto Escobedo murió a los 59 años.

El conductor confesó sentirse devastado por la pérdida y aseguró tener el corazón completamente roto. Luego, compartió algunos recuerdos de su infancia junto a Cleto: “Habíamos sido inseparables desde que teníamos 9 años. El hecho de que pudiéramos trabajar juntos todos los días fue un sueño que ninguno de nosotros habría imaginado que se haría realidad”.

Finalmente, a modo de reflexión, Kimmel llamó a sus seguidores a “valorar a sus amigos”.

¿De qué murió Cleto Escobedo III, amigo cercano de Jimmy Kimmel?

Hasta ahora, no se han revelado detalles sobre la causa de muerte de Cleto Escobedo III. Sin embargo, según Rolling Stone, el pasado 6 de noviembre Kimmel tuvo que cancelar su programa por “un asunto personal”, y en su lugar se transmitió una repetición.

¿Quién era Cleto Escobedo III, el músico que murió de forma repentina?

Cleto Escobedo III fue músico y líder de la banda oficial del programa Jimmy Kimmel Live!, conocida como Cleto and the Cletones, que salió al aire desde 2003.

El artista tenía el talento de tocar varios instrumentos, entre ellos el saxofón, y también era cantante. Antes de unirse al show, ya contaba con una destacada trayectoria musical, participando en giras con artistas como Marc Anthony, Paula Abdul y Earth, Wind & Fire, además de haber firmado con una disquera.