Leyenda de la música mexicana asegura que ya lo están llamando allá arriba

Los cantantes de la música banda siempre viven al tope, ya sea por la letra de sus canciones o simplemente porque su vida fue como ellos la quisieron. En este sentido, una leyenda de la música regional mexicana ha revelado una dolorosa y triste predicción; puesto que, asegura que allá arriba ya lo están llamando; palabras que cayeron de golpe a sus fanáticos.

Lalo Mora quien es un mítico cantante del género norteño dijo una declaración bastante fuerte al asegurar que allá arriba ya lo están llamando. El autor de temas como “El Rey de Mil Coronas” dijo esto y millones de fanáticos aseguran que posiblemente sea una dolorosa y triste predicción sobre su destino.

El cantante dijo ante una rueda de prensa que ya está casi listo para decir adiós, sin embargo, sus declaraciones fueron muy cuestionadas principalmente por aquellos que están al pendiente de su carrera, y sobre todo por quienes siguen escuchando su música, la cual está disponible en Spotify con sus mejores éxitos.

¿Por qué Lalo Mora dice que lo están llamando arriba?

En el video que se hizo viral en TikTok, se puede escuchar cómo es que Lalo Mora dice sin miedo alguno que está listo para decir adiós, también da a entender que, durante varias décadas ha creado buenos recuerdos y el hecho de haber pisado escenarios que han visto su carrera tener éxito lo llena personalmente; así mismo añade que ya hizo su familia y que sus hijos son personas exitosas.

https://youtu.be/4qexz_TNO4E?si=U55TfO3CQAsJrTEn

¿Cómo está de salud Lalo Mora?

En dicho material también pudo recordar que tuvo un estado de salud muy crítico luego de enfrentar el Covid, e incluso pensó que no viviría más, pero gracias a los doctores y a los tratamientos pudo salir victorioso de este momento; y desde entonces valora cada presentación que hace al público que sigue disfrutando de sus canciones y éxitos.

Su nombre completo es Eduardo Mora Hernández, es un cantante mexicano que inició su carrera en el ámbito musical desde hace más de 5 décadas, además que sus temas se han quedado en el corazón de los miles de oyentes y fanáticos. Nació un 24 de enero de 1947 y en pleno 2025 cuenta con 78 años, pero a más de un mes estaría cumpliendo 79 años de edad.

