La verdad de por qué dicen que Karol G hizo historia en el famoso desfile de Victoria’s Secret

Karol G sorprendió en el desfile de Victoria’s Secret 2025 al convertirse en la primera latina en combinar su presentación musical con un paso por la pasarela, dejando un momento histórico que será recordado tanto por la industria de la moda lencera como por la música latina.

Cómo Karol G brilló en la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Durante su aparición, La Bichota lució un enterizo de encaje rojo con transparencias y detalles en cristal, acompañado de mangas largas y una falda que luego se retiró para revelar unas impresionantes alas rojas. La cantante caminó con seguridad y elegancia, fusionando su presencia musical con la estética del desfile.

Según People en Español, esta combinación de canto y desfile no se había visto antes en la historia del evento, consolidando a Karol G como un referente de la música latina en escenarios globales.

¿Cómo fue la presentación musical de Karol G en el desfile de Victoria’s Secret y qué impacto tuvo en el público?

Karol G interpretó “Ivonny Bonita” y “LATINA FOREVA” mientras modelos acompañaban su recorrido por la pasarela. La fusión entre música y moda captó la atención de la audiencia y de los medios, generando reacciones inmediatas en redes sociales.

Revista Hola! destacó que el momento en que Karol G se colocó las alas y posó como una de las “ángeles” del desfile fue viral en minutos, demostrando el poder de su presencia escénica y la relevancia de su representación latina.

YouTube/Captura de pantalla Karol G, La Bichota, cantó y desfiló en Victoria’s Secret Fashion Show 2025

¿Por qué la participación de Karol G en el desfile de Victoria’s Secret es histórica?

Además de ser un momento estéticamente impactante, expertos en moda señalan que Karol G rompe barreras para artistas latinas al combinar música en vivo con desfile, algo que históricamente estaba reservado para actuaciones musicales independientes o solo modelos en pasarela.

Según medios nacionales, la actuación también abrió la puerta para futuras colaboraciones entre la industria de la música latina y desfiles internacionales de alto perfil, mostrando que artistas globales pueden protagonizar eventos de moda sin perder identidad cultural.

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 reunió a supermodelos legendarias como Candice Swanepoel y Kendall Jenner, además de destacadas figuras de la industria y entretenimiento que brillaron en la pasarela.