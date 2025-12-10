Exatlón México: Mario Mono Osuna revela quién es el atleta que le gustaría eliminar porque no lo soporta

El capítulo 2 de la semana 11 de la novena temporada de Exatlón México tuvo otro par de victoria para los Azules; los Contendientes se hicieron con el Juego de los Enigmas, y además de eso mandaron al Duelo de Eliminación a José, un participante que deberá pelear con uñas y dientes su estadía en las playas del país caribeño.

¿Quién es el atleta que Mario Mono Osuna no quiere y que no soporta?

Sin embargo, antes de que iniciara el Juego de los Enigmas, Benjamín entrevistó a Mario Mono Osuna, y el exfutbolista de la Liga MX fue cuestionado sobre quién le gustaría eliminar en ese mismo día; la respuesta del vigente campeón fue bastante polémica.

“Pues mira, en primer lugar, mandaría al Duelo de Eliminación a Leo, no lo tolero, no lo soporto y quiero sacarlo yo mismo, ir a la Pugna Máxima y eliminarlo. Pero, a otro que no quiero que siga aquí en Exatlón México, es Koke Guerrero. Con el Hechicero es más por un tema de estrategia, ya que es peligroso que siga, pero en ese orden los sacaría”, comentó Mario Mono Osuna.

¿Quién es Mario Mono Osuna?

Mario Mono Osuna está viviendo su mejor momento en la novena temporada de Exatlón México , además es el vigente campeón de la marca. Esta hazaña viene acompañada de un éxito más, puesto que en su primera participación llegó y además le arrebató el trofeo a Koke Guerrero, quien era tricampeón del reality show y que en dicha edición estuvo a nada de igualar a Mati Álvarez como la más ganadora del programa.

El nombre completo de este exfutbolista es Mario Humberto Osuna Pere Núñez, nació en Culiacán Sinaloa un 23 de agosto de 1988 y es un exfutbolista que jugaba como centrocampista; el campeón de Exatlón México terminó su carrera como jugador profesional en el 2021.

Además de haber sido un jugador profesional, el Mono cuenta con estudios en el ámbito del futbol, de hecho, desde muy temprana edad inició su preparación y cuenta con el certificado como director técnico.

¿En qué equipos de la Liga MX jugó Mario Mono Osuna?

Su carrera como futbolista profesional se dio en el 2009 cuando debutó con Dorados, pero también defendió los colores del Monarcas de Morelia, Querétaro FC, el Mazatlán FC, jugó con los de Coapa y terminó su aventura como futbolista profesional en el FC Juárez.

¿En qué año quedó campeón Mario Mono Osuna de Exatlón México?

La fecha en la que Mario Mono Osuna se convirtió en campeón de la marca fue un domingo 23 de marzo. Este logro no sólo vino con el trofeo del reality show, sino que pudo ganarle estos circuitos a uno de los mejores del programa, Koke Guerrero.

