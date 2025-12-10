Christian Nodal y Cazzu podrían enfrentarse en el juzgado tras la demanda

El cantante mexicano Christian Nodal, intérprete de “De los Besos que te Di”, habría interpuesto una demanda civil contra su ex pareja, Cazzu , según información revelada por medios mexicanos el pasado 9 de diciembre. El proceso se presentó en un juzgado de lo familiar en Jalisco, con el objetivo de alcanzar un acuerdo conciliatorio respecto a la convivencia y manutención de su hija Inti, fruto de la relación entre ambos artistas.

El oficio conciliatorio

El equipo legal de Nodal acudió a la Ciudad Judicial de Zapopan para presentar un oficio conciliatorio. En el documento se establece la intención de mediar las diferencias entre la expareja y mantener el diálogo para evitar un proceso judicial prolongado. El caso será asignado a un juzgado, instancia en la que ambas partes serán citadas formalmente.

Aunque el proceso pueda ser largo o breve, abre la posibilidad de que Christian Nodal y Cazzu se encuentren cara a cara para resolver temas relacionados con la custodia, convivencia y responsabilidades económicas de su hija.

La revelación de Pati Chapoy

La periodista Pati Chapoy dio a conocer la noticia en el programa “Ventaneando”, donde aseguró que Nodal había interpuesto la demanda en Jalisco. Según el documento judicial citado por el programa, el cantante solicita la intervención de las autoridades para garantizar su participación activa en todas las decisiones relacionadas con la crianza y el futuro de Inti.

El pasaporte y la visa de Inti

Chapoy añadió que Nodal habría solicitado a Cazzu la autorización para expedir el pasaporte mexicano de Inti y gestionar la visa que le permita viajar a Estados Unidos, país donde reside el cantante sonorense.

En el texto de la demanda, Nodal expone: “En las últimas ocasiones que he pedido a Julieta Emilia Cazzuchelli que autorice la expedición del pasaporte mexicano de nuestra hija, así como su ayuda para que ponga a disposición el visado de la menor para poder viajar y entrar a los Estados Unidos de América, aquella ha traído a colación de la pensión para nuestra hija, diciéndome que incremente los depósitos y transferencias que le hago”.