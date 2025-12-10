¿Katia, Doris, Mati o Paulette? Ya hay favorita: así se define hoy la medalla femenil del 10 de diciembre en Exatlón México

La semana 11 de la novena temporada de Exatlón México nos ha entregado una gran cantidad de grandes momentos y este 10 de diciembre no es la excepción, pues la medalla femenil está en juego. Para los fans, la pregunta es clara: ¿Quién se llevará la preciada victoria?, y los nombres que más suenan son Katia, Doris, Mati y Paulette.

Mati vuelve por dominio: ¿Logrará una medalla más?

Sin duda, Mati, sigue siendo uno de los grandes pilares de la escuadra roja, pues su experiencia y garra la mantienen como una de las competidoras con más posibilidades para llevarse otra medalla y seguir remarcando su presencia dentro de la historia de Exatlón México.

Doris llega encendida y con una motivación extra

Los azules han experimentado grandes momentos en las últimas batallas, lo que les ha permitido mantener una constante energía positiva y llegar con fuerza a cada circuito; sumando esto a la experiencia de la atleta, los fans apuestan a que será ella una de las candidatas que contiendan hasta el último minuto por llevarse la presea.

Katia, la sorpresa constante de la temporada

Sin duda, uno de los nombres que más suenan dentro de la novena temporada es el de Kat, quien ha dado más de una sorpresa. Cuando las pruebas son cerradas y la presión aumenta, suele dar duelos memorables y salir victoriosa.

Paulette quiere la sorpresa del día

Para nadie es un secreto que Paulette se mantiene como una de las competidoras más fuertes de la competencia con un crecimiento constante y, por ello, los fans apuestan a que esta será la noche en que la verán siendo la gran ganadora, marcando una vez más su nombre dentro de la historia del reality deportivo más demandante de todos los tiempos.

¿Quién se perfila como favorita?

Tomando en cuenta el rendimiento más reciente de los atletas y las apuestas de los fanáticos de Exatlón México, todo apunta a que puede ser una contienda cerrada entre Mati y Kat, por la medalla de esta noche.