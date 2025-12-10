Lalo España anuncia triste noticia con el corazón roto a 13 años de la muerte de su ex pareja

Lalo España anunció una triste noticia que lo dejó con el corazón roto: terminó su relación de poco más de 2 años con su misterioso novio.

“Hoy cerramos un ciclo después (...) de una relación sentimental con un ser maravilloso al que le agradezco enormemente por todo lo vivido, disfrutado, compartido y aprendido caminando juntos entre vivencias de muchos colores”, escribió el comediante en su cuenta de Instagram.

El actor de German en ‘Vecinos’ detalló que está enfrentando un proceso de duelo mientras procesa esta separación que marcó su vida, pero no le queda nada más que “seguir adelante”.

Así fue como Lalo España anunció el fin de su relación.|(INSTAGRAM)

Cabe señalar que Lalo había abierto su corazón al amor tras 12 años de no haber tenido pareja, por la muerte de su ex novio en 2012. En ese sentido, este es un dolor importante para él, pues volvió a confiar en otra persona.

En el mismo mensaje, expresó: “Es muy sano detenernos y reconocer cuando las experiencias van cambiando y el panorama se modifica, cuando empezamos a sentir algo distinto, no fingir por miedo a estar solos, por temor de lastimar a alguien.

Subrayó que terminó con su novio —cuya identidad se desconoce— de manera pacífica.

Quién es el ex novio de Lalo España que murió en 2012

Lalo España tuvo una relación con Ranferi Aguilar, quien murió en 2012. El actor salió del clóset a los 26 años, pero, por el bien en su carrera artística, mantuvo su orientación sexual en secreto para evitar a la prensa. No fue hasta que la salud de su pareja se complicó que decidió anunciarlo públicamente en X (Twitter). La pareja duró 6 años juntos.

Foto de Ranferi Aguilar, ex novio de Lalo España que murió en 2012.|(INSTAGRAM)

De qué murió la ex pareja de Lalo España