Las 5 mejores canciones que ha escrito Espinoza Paz en su trayectoria musical

Isidro Chávez Espinoza, mejor conocido en el mundo artístico como Espinoza Paz, ha sido tendencia en las últimas horas por una noticia no muy grata, ya que en las redes sociales circuló un video en el que supuestamente encontraron al cantautor sin vida. El audiovisual es falso y lo que vale la pena resaltar es el trabajo que ha hecho como compositor. Por ello traemos para ti las 5 mejores canciones que ha escrito a lo largo de su trayectoria musical.

Espinoza saltó a la fama primeramente como compositor antes de lanzarse como solista, por lo que tiene un amplio repertorio de éxitos con varios artistas o agrupaciones. Cabe destacar que la lista se basa en números de las plataformas de streaming y su popularidad con el público. Así fue la ocasión en la que el sinaloense sorprendió a los alumnos de La Academia con la rifa de una canción inédita.

Isidro Chávez inició su carrera en la música como compositor.|Espinoza Paz

Las 5 mejores canciones escritas por Espinoza Paz

1. Después de ti, ¿quién?: Esta es una canción de La Adictiva que se publicó en YouTube en 2015 y hoy, a 11 años de distancia, tiene más de 1 billón de reproducciones en dicha plataforma, lo que la convierte tal vez en la canción más reproducida de Espinoza como compositor.

2. A lo mejor: La canción que grabó la Banda MS quizá sea una de las más tristes del repertorio de Isidro Chávez. Este tema se ubica en la primera posición de la agrupación sinaloense en la plataforma de Spotify.

3. No llega el olvido: Una canción que la han grabado varios artistas, entre ellos Chuy Lizárraga, pero sin duda la versión que más destacó fue la de Jenni Rivera, quien en vida cantó varios temas de Espinoza Paz.

4. El próximo viernes: Esta canción es la más escuchada en el repertorio de Espinoza como cantante y la más icónica. Incluso, ha tenido un despunte en los últimos años gracias a las redes sociales, ya que se ha convertido en meme o la melodía es utilizada para hacer videos cortos.

5. Lo intentamos: Una canción que fue lanzada al mercado hace más de 15 años y aún sigue retumbando en los oídos de los fans del cantautor.