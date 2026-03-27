¿Murió Espinoza Paz? Esta prueba confirmaría la muerte del intérprete de “El último viernes”

En redes sociales se ha viralizado la noticia de que Espinoza Paz ha fallecido. Sin embargo, se trata de información falsa que se genero en un video con inteligencia artificial.

¿Qué se sabe de la muerte de Espinoza Paz?

En TikTok comenzó a circular un video falso en el que se anuncia la muerte del reconocido cantante, en dicho clip se dice que el artista fue encontrado sin vida en “su lujosa mansión en Sinaloa” además se menciona que el cantante estaba rodeado de lujos y secretos mientras sus fans exigen respuestas y las autoridades no brindan información lo que hace que se alimenten teorias de escándalos, romances y enemigos. Sin embargo, todo lo que se menciona en el video es falso. A pesar de eso algunas personas creyeron que se trataba de información cierta por lo que lamentaban la pérdida mientras que otros usuarios lograron detectar que todo se trataba de una noticia falsa.

Hasta el momento Espinoza Paz no ha dado declaraciones sobre la información falsa difundida sobre su muerte. Actualmente su actividad en redes sociales es constante ya que el reconocido cantante continúa trabajando en su música pues recientemente estrenó su sencillo “No soy vegano”, tema que lanzó el 20 de febrero de 2026. Hoy en día Espinoza Paz es uno de los referentes más importantes en la industria musical pues tan solo en Spotify cuenta con casi 8 millones de oyentes mensuales.

¿Quién es Espinoza Paz?

Isidro Chávez Espinoza, conocido artísticamente como Espinoza Paz, es un reconocido cantante y productor mexicano, originario de Sinaloa. Su música ha destacado en géneros como regional mexicano y banda. Cuenta con grandes éxitos como "El próximo viernes", "Lo intentamos", “Al diablo lo nuestro”, "Un hombre normal", "Soltero feliz", entre otros.

Por otro lado, cuenta con un gran talento ya que ha escrito canciones para artistas como Jenni Rivera, Banda MS, y La Arrolladora Banda El Limón pues temas como “Inolvidable”, “El ruido de tus zapatos” y “A lo mejor” han pasado a la historia consolidándose como temas sumamente exitosos y reconocidos por todo el público.

Espinoza Paz también ha tenido su debut en televisión ya que en 2024 fue juez del reality musical más importante en todo México: La Academia; de TV Azteca, en donde aportó toda su experiencia y consejos a los académicos para buscar su crecimiento y ayudarlos a mejorar presentación con presentación.