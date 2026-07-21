Lau Styling sube comunicado de disculpa después de hacer fuertes comentarios contra los mexicanos; esto fue lo que dijo

El nombre de Lau Styling se ha encargado de dominar las redes sociales, se trata de una importante estilista que fue criticada en redes sociales después de que subiera un video en el que hizo fuertes comentarios contra los mexicanos.

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Ante las fuertes críticas que ha recibido en redes sociales, ha subido un comunicado de disculpa ante los comentarios que realizó. Para que sepas todo el chisme, te detallaremos qué fue lo qué pasó.

¿Qué fue lo que comentó Lau Styling?

El comunicado de disculpa fue publicado en las redes sociales de Lau Styling, en el que expresa que reconoce lo que pudieron generar sus palabras, y que entiende la razón por la que muchas personas pudieron sentirse enojadas al respecto.

Dentro de sus disculpas, detalla que su intención en ningún momento fue faltarle el respeto a la gente, además de detallar que ella nunca promovería mensajes de discriminación u odio. Por lo que asume la responsabilidad de lo que subió a redes, por lo que se lleva un gran aprendizaje ante tal situación.

Para culminar su comunicado ante los fuertes comentarios contra los mexicanos, agradece a todas esas personas que se encargaron de expresar sus opiniones sobre ella, incluso cuando se trataron de críticas.

Laura Styling ha publicado en sus redes un comunicado para todas aquellas personas que ”se ofendieron e incomodaron” con su comentario. pic.twitter.com/yfxHfwVgQA — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 20, 2026

¿Por qué es famosa Lau Styling?

Antes de estar involucrada en la intensa polémica, Lau Styling ya era reconocida, en especial al darse a conocer que ella ha sido una estilista que ha colaborado con diversas celebridades mexicanas, en especial con famosos que han aparecido en famosos realities. Incluso, en algún momento se había visto envuelta en otras polémicas con ciertas personalidades de la farándula.

Recientemente, se dio a conocer por los fuertes comentarios contra los mexicanos, en donde los criticaba intensamente por las burlas que se hicieron a la selección de Argentina. Haciendo que sus redes sociales fueran dominadas por una ola de ‘hate’, provocando que sus cuentas oficiales fueran privadas para el público.