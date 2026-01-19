¿Laura Bozzo se desfiguró el rostro? Este video causa polémica

Laura Bozzo es una de las mujeres más carismáticas y, a su vez, polémicas que existen dentro del espectáculo a nivel nacional, por lo que todo lo que guarde relación con su nombre normalmente se vuelve tendencia en las redes sociales. Un ejemplo es precisamente lo ocurrido en estos días, en donde se habla de una supuesta “desfiguración en su rostro”.

Laura Bozzo | MasterChef Celebrity 2024

Querida por muchos e idolatrada por otros más, la realidad es que Laura Bozzo ha sabido hacer una carrera bastante exitosa en los medios de comunicación al interior del país. Sin embargo, ahora su nombre se ha vuelto tendencia en el apartado digital por un video que circula y en donde ella es protagonista…¿o no es así?

¿Laura Bozzo se desfiguró el rostro?

Fue a través de un video publicado en distintas plataformas sociales en donde se muestra a una persona en un foro de televisión cuyo parecido a Laura Bozzo es espectacular. Cabe mencionar que el video fue compartido el pasado 18 de enero, por lo que este sigue generando tendencia entre los fans de la peruana.

Pensé que era Laura Bozzo, ya me había asustado comadres 😭 pic.twitter.com/e6nTpeM74s — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 18, 2026

En este se muestra a una mujer con el rostro completamente inflamado y desfigurado, misma que se presenta a un foro para ser entrevistada. Lo que llamó completamente la atención de los usuarios fue el enorme parecido que había entre esta mujer y Laura Bozzo, quien en el pasado ha sido tendencia por distintas polémicas.

Se trata de una mujer con cabello rubio con tipo de corte bob, así como leggings ajustados, botas y una chamarra de piel. Cabe mencionar que la cuenta del Dr. Gil Lima, quien fue una de las que difundió el video, ha desaparecido, por lo que hasta el momento se desconoce la identidad real de esta mujer que se ha vuelto viral en redes.

¿Cómo reaccionaron las redes?

Por supuesto que este video, el cual se volvió viral en X, generó un sinfín de comentarios en redes. Algunos usuarios aseguran en que la mujer que se presentó realmente era Laura Bozzo , aunque otros hablan del impactante parecido entre ella y la experta en espectáculos, la cual no ha dado declaraciones hasta el momento.