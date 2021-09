Laura Bozzo reaparece en redes sociales con polémico tweet.

Laura Bozzo reapareció en las redes sociales con un polémico tweet que borró a las pocas horas de ser publicado.

Recordemos que, la conductora peruana, se encuentra prófuga de la justicia tras ser acusada de evasión fiscal que sobrepasa los 12 millones de pesos.

“Siento no haber cumplido, entendí tenía tres años para hacerlo, y si no me presente es porque por mis problemas de salud avalados por médicos eran una sentencia de muerte anticipada. El SAT quiere que pague, cómo hacerlo encerrada, lo que se debe se paga”, subraya el mensaje de la peruana en las redes sociales.

Se desconoce qué orilló a la artista a borrar su tweet; sin embargo, su ex Cristian Zuárez se comunicó a Ventaneando a finales de agosto y confirmó los problemas emocionales de Laura Bozzo.

“Si a ella la encerrarán, estaríamos matándola. Después, todo lo que puedan hablar sobre un enfisema pulmonar, ataque al corazón, o lo que ustedes quieran, pero la matarían. La estarían condenando en vida a una muerte” subrayó el artista a Ventaneando.

Laura Bozzo enfrenta otros contundentes problemas con la ley

La evasión fiscal no es el único delito que enfrenta Laura Bozzo, ya que también tiene una denuncia por daño moral a Irina Baeva y Gabriel Soto.

El pasado lunes 20 de septiembre, la conductora peruana tenía una audiencia programada para resolver el conflicto con la pareja de actores.

La presentadora no llegó a su cita, acto que Irina y Gabriel reprobaron en su reciente encuentro con Azteca Uno y otros medios de comunicación.

“Yo no sé, yo no soy la persona adecuada para saber si va a llegar, ella sabrá. Es una adulta que sabe qué cosas hace y cuáles no hace. La verdad es que no me gusta meterme mucho en ese tema porque es un tema legal, pero cualquier pregunta se la pueden hacer al abogado”, expresó la modelo rusa desde el aeropuerto.

