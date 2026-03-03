Laura Flores entra a cirugía: cuál es su estado de salud HOY martes 3 de marzo de 2026

La actriz mexicana Laura Flores ha vuelto a estar bajo el ojo público debido a que recientemente dio a conocer a través de sus redes sociales que en los últimos días acudió al quirófano para someterse a una cirugía estética identificada como blefaroplastia.

De acuerdo con la cantante, hace 12 días se realizó este procedimiento donde le quitaron piel de los parpados, según sus declaraciones decidió realizarse esta operación debido a cambios que son provocados con la edad. Asimismo, detalló que da a conocer esta etapa de recuperación ya que su intención siempre es hablar con transparencia.

Me gusta ser muy neta, sí me opere los parpados, ¿por qué? Porque quiero y puedo y porque tengo 62 años y tenía la piel muy flácida

Durante el video muestra como va su recuperación mientras que al mismo tiempo explica su método de maquillaje para poder salir a escena y ocultar un poco las costras que se han provocado tras su intervención.

#lauraflores ♬ original sound - laurafloresmx @laurafloresmx Creo en la transparencia y me gusta compartir mis experiencias con gente que puede necesitar un consejo, el Dr Fernando Molina Montalva Cirujano Plastico y Reconstructivo me practicó una #blefaroplastia , cirugia de párpados y aqui te platico como maquillarte una vez que el Dr te lo permita. #parati

¿Cuál es el estado de salud de Laura Flores tras su cirugía estética?

Laura Flores ha revelado que lleva 12 días de que se realizó la blefaroplastia por lo que aún la zona de sus parpados de encuentra hinchada y cicatrizando, sin embargo, esto no le ha impedido continuar con sus compromisos laborales y ha demostrado que se encuentra estable, solo es cuestión de tiempo para que se noten sus resultados.

Como lo mencionamos anteriormente, la actriz indicó que el cirujano realizó cortes para retirara la grasa y piel de los parpados, por lo que reitero que sus ojos no van a quedar rasgados como se les ven actualmente: "Todavía estoy muy henchida el ojo se me ve chino porque esta inflamado pero no va a quedar chino. Cierro mis ojos para que vean los cortes que hizo el médico y aquí que es donde sacó la grasita, entonces la sutura viene de acá".

¿Qué es la blefaroplastia y por qué se realiza?

La blefaroplastia es una cirugía estética donde se elimina el exceso de piel, grasa y en algunas ocasiones músculo del párpado, esto debido a que con el tiempo provoca que la mirada se vea cansada o incluso limita el campo visual.

Aunque muchos optan por este procedimiento por motivos estéticos para lograr una apariencia rejuvenecida y descansada otros lo hacen para ampliar la vista o por comodidad ocular.