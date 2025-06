¿Laura Flores ya presentía su separación de Lalo Salazar? Esta declaración lo comprueba

Han pasado algunas horas desde que se confirmó la ruptura amorosa y las curiosidades al respecto no dejan de aparecer. Durante la mañana de este lunes 9 de junio se confirmó la separación entre Laura Flores y Lalo Salazar; sin embargo, en redes han comenzado a surgir declaraciones previas de la actriz que, de cierta forma, harían indicar que ya sospechaba esta situación.

Fue a través de un comunicado en sus redes sociales que Laura Flores confirmó que su ruptura con Lalo Salazar era total. En ese sentido, la consagrada actriz le agradeció al reportero de noticias por todo lo que le brindó en estos cuatro meses de relación, aunque aseguró que fue él quien tomó la decisión de terminar su vínculo emocional, hecho que respeta.

¿Laura Flores ya sospechaba que Lalo Salazar terminaría con ella?

Hace tan solo unos días; es decir, previo a la culminación de la relación con el reportero, Laura Flores concedió una entrevista a Carlo Uriel, misma en la que habló de las relaciones que ha vivido en el pasado. La actriz dijo que Lalo Salazar la había hecho sentir cosas que solo había sentido una vez, aunque también reveló que ha cometido muchas equivocaciones y decisiones poco acertadas.

“El único hombre con el que he vivido algo similar a lo de Lalo Salazar es con el padre de mis hijos. De ahí en fuera mis decisiones fueron equivocadas, las veces que me volví a casar no fueron decisiones acertadas, ni me casé enamorada”, dijo Laura Flores, quien de cierta forma manifestó que sus equivocaciones le han cobrado factura en el amor.

¿Qué dice el comunicado que confirma el término entre Laura Flores y Lalo Salazar?

En el comunicado compartido por Laura Flores, la actriz menciona que se siente sumamente triste por terminar su vínculo amoroso con Lalo Salazar, de quien dijo es una excelente persona y un gran ser humano. En ese sentido, recalcó que un vínculo como este no se puede forzar, por lo que respetó su decisión de terminar con este proceso pese a haber iniciado hace algunos meses.