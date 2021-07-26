Laura Flores es originaria de Reynosa, Tamaulipas.

Nació el 23 de agosto de 1963.

Es cantante, actriz y conductora mexicana que inició su carrera artística a muy temprana edad.

A lo largo de su trayectoria alcanzó el éxito y la fama a través de diferentes facetas como actriz de telenovelas, series, teatro y programas estelares. En la música, logró popularizar varios éxitos en la radio de México y Latinoamérica.

Laura Flores abandonó la cocina más famosa de México en el programa 11.