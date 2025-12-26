¿Le fueron infiel a Potro Caballero? Esto es lo que se sabe y qué dijo Fernanda de la Mora de la supuesta infidelidad

Luis Potro Caballero y Fernanda de la Mora terminaron su relación de dos años. Esta impactante revelación generó una ola de especulaciones en torno a su noviazgo, y una de las más polémicas apuntaba a una supuesta infidelidad por parte de la influencer; sin embargo, la verdad salió a la luz.

Fue la propia Fernanda de la Mora quien publicó un comunicado para desmentir esta versión, señalando que “se vio en la necesidad” de aclararlo, ya que los chismes estaban afectando a su familia y a su entorno.

“Quiero ser muy clara: nada de lo que se ha publicado es verdad. La separación entre Luis y yo fue por mutuo acuerdo y reitero que en ningún momento hubo terceras personas involucradas”, expresó.

Este es el comunicado que publicó Fernanda de la Mora en Instagram para aclarar el tema de la infidelidad.|(Instagram @fernandadlm)

Fernanda recalcó que está “cansada” de tener que aclarar este tipo de situaciones mientras atraviesa el difícil proceso de la separación.

¿Por qué terminaron Luis Potro Caballero y Fernanda de la Mora?

Luis Potro Caballero y Fernanda de la Mora terminaron por mutuo acuerdo, según confirmaron el pasado 18 de diciembre. No obstante, en redes sociales circularon versiones sobre infidelidades y conflictos constantes a lo largo de su relación, pero, tal como ella lo dejó claro, se trata de señalamientos falsos.

¿Quién es Luis Potro Caballero?

Luis Potro Caballero es un cantante e influencer originario de la CDMX. Se dio a conocer por su participación en varios reality shows, entre ellos Acapulco Shore, La Academia 10 años y Guerreros 2020, por mencionar algunos.

Luis Potro Caballero y Fernanda de la Mora tienen un hijo juntos: Luciano.|(Instagram)

En redes sociales ha formado una gran comunidad de seguidores, con más de 910 mil followers, además de un canal de YouTube donde publica su pódcast El Potrero, que suma alrededor de 190 mil suscriptores.

¿Quién es Fernanda de la Mora?

Fernanda de la Mora es una influencer de 30 años, originaria de Huixquilucan. Alcanzó popularidad gracias a su participación en diversos realities, al igual que Potro, como La Isla, Exatlón Estados Unidos y Reto 4 Elementos. Además, es empresaria y modelo.

Fernanda y Potro tienen un hijo en común, Luciano, quien nació en 2024, fruto de su relación.