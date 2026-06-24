Así fue el cambio físico RADICAL que tuvo Lionel Messi para convertirse en uno de los referentes más importantes en la historia del fútbol

Hoy es un día especial, ya que uno de los jugadores de fútbol más importantes del mundo se encuentra celebrando su cumpleaños número 39; así es, hablamos del deportista argentino Lionel Messi, quién es uno de los referentes más sobresalientes en la historia del balompié. A lo largo de su carrera ha atravesado por muchos cambios; uno de los más significativos ha sido el físico, por lo que en esta ocasión te contamos todo sobre ello.

Cambio físico de Lionel Messi para llegar a ser una estrella del fútbol

Durante su infancia, Lionel Messi atravesó por una condición llamada déficit de la hormona del crecimiento, lo que lo mantenía en una estatura baja, razón por la que se sometió a inyecciones para lograr una medida de altura normal. Por otro lado, durante su juventud, Messi mantuvo un cuerpo con una masa muscular baja, sin embargo, con la ayuda de nutricionistas esta comenzó a incrementar para tener un mejor rendimiento en la cancha. Su dieta tuvo que cambiar ya que el deportista dejó de consumir azúcares. Incluso el mismo futbolista dijo que “el cuerpo no perdona” por lo que para él es sumamente fundamental un buen cuidado físico.

El aumento de la masa corporal del futbolista sin duda ayudó para tener una mejor actividad dentro de la cancha ya que las defensas podían salir mucho mejor. Incluso en algunas fotografías el futbolista ha dejado ver sus abdominales, lo que indica que ha tenido una gran disciplina para trabajar esa zona de su cuerpo, al igual que en las piernas. Por otro lado, a diferencia de otros futbolistas, Messi ha destacado por tener una postura recta en la espalda al momento de jugar, lo que lo ha hecho tener fluidez, ligereza y aumento en su energía y rapidez. Esto por su parte ha tenido un efecto positivo en el efecto de la edad, por lo que hoy en día luce rejuvenecido.

¿Cuál es la rutina de ejercicio de Lionel Messi?

Recientemente el reconocido futbolista compartió su rutina de ejercicio en redes sociales en donde mostró que para él es indispensable el uso de pesas; esto debido a que favorece al aumento de masa muscular. En el video se observa como el jugador realiza dominadas, abdominales y cómo realiza una serie de ejercicios que implican fuerza en brazos y bíceps, lo que indica que el futbolista trabaja varias zonas de su cuerpo y no solo se enfoca en una.

