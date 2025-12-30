El diseño de cejas que rejuvenece a mujeres de 50 años

Las cejas son una parte importante del rostro por lo que es importante mantener su forma, grosor y estructura para que le den un buen aspecto a tu rostro, realcen su expresión y equilibren la simetría facial.

La ausencia de los seres queridos en las fiestas de fin de año; estas son las experiencias de nuestras conductoras

Sin embargo, tenemos que mencionar que lograr las cejas perfectas no es para nada fácil. Es por esto que una experta en micropigmentación que revela las claves para crear las cejas ideales.

¿Cuál es el diseño de cejas para mujeres mayores?

Como mencionamos anteriormente, las cejas son el marco de la mirada, definen y equilibran los rasgos. Un buen diseño puede realzar la simetría del rostro y suavizar o reforzar la expresión.

Es importante mencionar que no hay una ceja perfecta universal sino que cada rostro tiene su diseño ideal en función de sus proporciones, la forma de los ojos y la estructura ósea.

Tenemos que mencionar que las cejas gruesas y naturales seguirán marcando tendencia, pero con un enfoque más estructurado. Es decir que se buscan cejas bien definidas pero que respeten la forma natural de cada persona.

Si tenemos en cuenta la edad pues juegan un papel importante en el diseño de cejas. Aquí entra en juego que la piel pierde firmeza y las cejas tienden a descender. En personas mayores, es preferible un diseño más suave y menos anguloso, mientras que en jóvenes podemos apostar por trazos más definidos.

Elige la técnica que mejor te convenga.|Canva

También surgen las dudas sobre si es mejor realizarse micropigmentación y microblading. Aquí tenemos que mencionar que la primera es una técnica semipermanente en la que se implantan pigmentos en la capa superficial de la piel mediante un dermógrafo, logrando un acabado difuminado y natural.

El microblading, en cambio, se realiza con una herramienta manual creando trazos que simulan pelos. Para elegir una de las técnicas, tienes que tener en cuenta el tipo de piel y el resultado que deseas.