Lonche de Huevito responde a Yeri Mua tras las fuertes advertencias en su contra

El nombre de Yeri Mua vuelve a estar en el ojo público luego de que la influencer y cantante originaria de Veracruz revelara que ha recibido advertencias de muerte por parte de un grupo autodenominado FES. La situación se volvió aún más polémica cuando la veracruzana señaló directamente a Víctor Ordoñez, conocido como “Lonche de Huevito”, de estar detrás de estos mensajes.

Después de varios días de silencio, el streamer decidió hablar sobre el tema en una entrevista con el youtuber Mafian TV, donde aclaró cuál es su postura frente a las acusaciones que lo relacionan con las amenazas contra la llamada “Bratz Jarocha”.

¿Qué dijo Lonche de Huevito sobre las advertencias a Yeri Mua?

Durante la entrevista, Lonche de Huevito negó cualquier responsabilidad en las advertencias que Yeri Mua ha estado recibiendo, asegurando que no tiene control sobre lo que hagan sus seguidores. El creador de contenido argumentó que nunca ha emitido órdenes directas en contra de la cantante y que no existe ningún video que lo incrimine.

El streamer agregó que, aunque muchos de sus fans han lanzado mensajes contra la reguetonera, él no se siente en la obligación de detenerlos. Incluso afirmó que se mantendrá en una postura neutral y no intervendrá en el conflicto, ya que considera que Yeri Mua no forma parte de su vida ni tiene motivos para “meter las manos al fuego” por ella.

¿Yeri Mua contará con seguridad?

El tema ha llegado hasta las autoridades estatales. En conferencia de prensa, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, confirmó que se brindará protección a Yeri Mua ante la gravedad de las advertencias. La mandataria calificó a la cantante como “una gran artista” y aseguró que tendrá el respaldo de la seguridad pública.

Este nuevo capítulo en la vida de la llamada Bratz Jarocha ha generado un gran debate en redes sociales, donde miles de usuarios discuten la postura de Lonche y el futuro de la cantante en medio de la polémica.