Yeri Mua impacta con polémica decisión tras recibir amenazas

Hace poco, la famosa Yeri Mua se convirtió en tendencia de redes sociales, pues se dio a conocer que la influencer veracruzana se ha visto envuelta en una gran controversia, ya que ha recibido una serie de amenazas en su contra, situación que pone en riesgo su vida.

Recientemente, la ‘Bratz Jarocha’ como también se le conoce en las plataformas digitales, reveló que desde hace un tiempo ha recibido una serie de amenazas en su contra, incluso publicó el nombre de la persona que señala como responsable al influencer conocido como ‘Loche de Huevito’.

Si algo me pasa ahí está todo sale vale ahí está quien administra el grupo de quienes me andan amenazando, su influencer que aparentemente tiene un grupo dedicado a estas cosas nada legales

¿Yeri Mua va a suspender su gira de conciertos?

Incluso, en una reciente entrevista con los medios de comunicación, la influencer reveló que no le teme a la muerte y que continuará con su vida profesional y personal, por lo que no tiene planes de cancelar sus presentaciones pactadas.

Yo no me defiendo con amenazas de muerte ni con armas. Yo me defiendo con mi voz, y siempre me he defendido poniendo la frente en alto. Si no me muero haciendo lo que amo, dándome a respetar, pues así será

Recordemos que fue por medio de la plataforma de X, cuando la famosa fue presuntamente amenazada por el creador de contenido llamado ‘Lonche de Huevito’. Incluso se compartieron imágenes y videos donde la amenazaban de muerte.

Una de las amenazas para Yeri Mua, es que no se presentara en un evento musical en Tijuana, Baja California, en otro también arremetieron en contra de su familia, por lo que la veracruzana ha mencionado el nombre de ‘Lonche de Huevito’ como responsable.

