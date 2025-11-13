¿Quién es Lorely? Esto se sabe sobre la actual esposa de Alfredo Olivas

Desde el reciente atentado contra Alfredo Olivas, el cual rápidamente fue desmentido por el artista, muchos usuarios y seguidores han querido conocer más sobre su vida personal, en especial conocer un poco más sobre su familia, considerando que son detalles que ha preferido mantener fuera del ojo público.

Alfredo Olivas - Hoy Te Pierdo

Hasta el momento, se cuenta con un poco de información sobre Lorely, quien es la actual esposa del artista mexicano. Es así que te vamos a compartir la información que se sabe al respecto. No te pierdas de todos los detalles.

¿Quién es Lorely?

En una entrevista realizada a medios de comunicación, el cantante reveló que siempre ha preferido mantener la información de su familia oculta del ojo público, hasta que fuera una decisión que ellos quisieran cambiar.

Sin embargo, ha relatado que es muy cercano a su actual esposa, de quien se presume que se llama Lorely. Aunque no se ha confirmado el nombre de la usuaria, se sabe que ellos no están casados formalmente, pero aun así él le proporciona ese título a su pareja.

Incluso, Alfredo Oliva detalla que, aunque parece estar alejado de su familia, él se describe como “mandilón” dentro de la relación con Lorely. Se sabe que el cantante tiene 3 hijos con su actual pareja. Aun así, en algún momento de su vida desea poder mostrar a su familia ante el público; por ahora quiere cuidar la privacidad de los menores.

¿Cuántos balazos le dieron a Alfredo Olivas?

Aunque la noticia del supuesto atentado que sufrió Alfredo Olivas en el 2025 fue desmentida completamente, no olvidemos que en el 2015, sí fue víctima de un terrible atentado en un escenario de Chihuahua, siendo víctima de 6 disparos directos.

Situación que en su momento, y dentro del evento, generó mucho pánico entre los asistentes presentes. Por suerte, las autoridades pudieran hacer la detención de los agresores, quienes atacaron al artista al pensar que él estaba coqueteándole a una de sus acompañantes al lanzarle su chaqueta.

Gracias al tratamiento de los expertos médicos y de varios días de atención profesional, a los dos meses logró regresar a los escenarios sin ningún tipo de complicación. Pero en el ámbito musical, fue un hecho que marcó a toda una generación.