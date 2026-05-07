Así luciría actualmente Cantinflas si estuviera vivo

México cuenta con una gran cantidad de íconos de la cultura popular, entre los que se encuentra el gran Mario Moreno conocido como “Cantinflas”. El humorista dejó un gran legado que aún sigue vigente.

Al Extremo | Programa 06 de mayo del 2026

Su arte es considerado un idioma universal ya que cada guiño y palabra invitaba a su público a invitar a soñar con un mundo más justo como amable. No solo se destacó en su época, sino que también ha dejado el legado del puente entre la risa y la reflexión.

¿Cómo se vería Cantinflas en la actualidad?

La inteligencia artificial ha develado cómo se vería Mario Moreno “Cantinflas”, en el 2026 si aún siguiera con vida. El humorista cuyo nombre completo era Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, falleció el 20 de abril de 1993 tras sufrir un infarto al corazón luego de padecer cáncer de pulmón.

En la actualidad Cantinflas tendría 115 años por lo que su rostro luciría totalmente diferente a cómo lo conocemos. Tendría líneas profundas en la frente y alrededor de los ojos producto obviamente de lo que sería el paso de tanto tiempo.

Además, las mejillas tendrían arrugas prominentes, pero aún tendría esa calidez que quedó inmortalizada en el cine mexicano. Debido al paso del tiempo contaría con una mirada cansada, pero llena de esa chispa que lo caracterizó.

Así se vería Cantinflas.|IA

El personaje de Cantinflas fue un ícono por la mezcla irreverente de inocencia y astucia que cautivó tanto a la clase trabajadora como a la élite. Su capacidad para convertir situaciones cotidianas en escenarios hilarantes lo transformó en el “Charles Chaplin de México”, como alguna vez lo llamó la prensa internacional.

Mario Moreno también fue considerado más que un humorista ya que se lo caracterizaba por ser un cronista social disfrazado de bufón. Sin dudas, esta imagen ha generado mucha añoranza entre quienes lo recuerdan.