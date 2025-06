Luis Torres, maquillista de Ángela Aguilar, amenaza a Belinda con revelar sus secretos

La última edición del Festival de Cine de Cannes trajo consigo uno de los momentos más incómodos para el maquillista Luis Torres, quien se volvió tendencia en redes sociales por arreglar a Ángela Aguilar y que, en el pasado, trabajó con Belinda. Lo curioso de la situación es que fue la española quien lo ignoró por completo en esta celebración, lo cual causó su molestia.

La carrera de Luis Torres ha logrado evolucionar en los últimos años y lo anterior se debe a la cantidad de estrellas con las que ha trabajo, entre ellas la propia Belinda. Hoy en día su trabajo deriva en los arreglos que le hace a Ángela Aguilar, esposa de Christian Nodal; sin embargo, su molestia fue clara luego de haber sido ignorado por la española en uno de los festivales más importantes que hay.

¿Luis Torres amenazó a Belinda por ignorarlo?

Luis Torres intentó posar con Belinda para una fotografía; sin embargo, este fue ignorada por la española luego de que esta siguiera su paso. Al principio, el maquillista de Ángela Aguilar decidió ignorar tal hecho; no obstante, tiempo después declaró ante los medios que, si él quisiera, podría revelar una serie de secretos de la cantante, mismos que sin embargo no dirá.

“Mira, ninguna celebridad me ha pedido exclusividad como tal, pero hay muchas que también son un poco infantiles al no respetar que es tu trabajo, que tú puedes estar maquillando a quien sea. Yo prefiero quedarme con las que me quieren como soy, lo profesional o lo educado y sobre todo yo sé guardar secretos. Yo podría decir mucho, pero me voy a quedar callado como un caballero que soy”, explicó.

😡 “BELINDA actuó como niña” 💬 el maquillista Luis Torres rompe el silencio tras escándalo por maquillar a Ángela Aguilar 🎤💥 #belinda #berrinche #maquillista #ernestobuitronnews pic.twitter.com/Yj1WMTnMBe — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) May 30, 2025

¿Cuál es el conflicto que hay entre Belinda y Ángela Aguilar?

Si bien no existe una declaración concreta que las relacione en un tono de enemistad, es claro que existe cierta rivalidad entre Belinda y Ángela Aguilar por motivos relacionados a Christian Nodal. Y es que vale decir que, previo a casarse con la integrante de la Dinastía Aguilar, el cantante de regional mexicano sostuvo un romance con la nacida en España hace 35 años.