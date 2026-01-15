Este es el lujoso regalo que Christian Nodal le dio a Ángela Aguilar

Estamos a pocos meses de que la pareja más polémica integrada por Christian Nodal y Ángela Aguilar, cumpla los dos años. Se encuentran tan enamorados que no han podido esperar para sorprenderse con los lujos y regalos costosos.

Debido al hate que reciben recurrentemente es que tratan de mantener su privacidad. A pesar de sus cuidados las noticias trascienden como en este caso en el que se filtró el costoso brazalete personalizado con el que Nodal sorprendió a Ángela Aguilar.

¿Cómo es el brazalete que le dio Christian Nodal a Aguilar?

En su cuenta de Instagram, la joyería mexicana Braggao publicó el brazalete de lujo con oro blanco y diamantes que diseñaron exclusivamente para Ángela Aguilar. La joya en cuestión tiene incluido el nombre de la cantante y algunos elementos que marcan su amor como lo son corazones con fuego y rosas.

“Un brazalete que guarda significado en cada detalle”, escribió la joyería al presumir el brazalete en Instagram. Ante esta publicación es que Nodal reaccionó con emojis clásicos de él, un corazón en llamas y un ala de ángel.

Este es un diseño muy hermoso y con mucho brillo. Además, cuenta con detalles artesanales que solo tienen un profundo significado para la pareja ya que son símbolos de su amor.

“Diamante natural en corte redondo, grabados artesanales y detalles simbólicos que lo hacen único. En Braggao contamos historias a través de oro y brillo”, explicó la tienda mexicana en una publicación de Instagram.

Por el momento no ha trascendido el precio de la joya con la que Nodal ya comienza a festejar el aniversario con su amada. Lo que se estima es que el valor sea de alrededor de 6.300 pesos.

Ángela Aguilar celebró el cumpleaños de Nodal

El regalo del cantante regiomontano se da después de que se llevara a cabo la celebración de su cumpleaños. Allí Aguilar lo sorprendió a su esposo con una fiesta de tres días en distintos lugares turísticos de Zacatecas, y le regaló un hermoso caballo.

