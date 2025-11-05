¿Quién es Lupita Arreola? La prometida de Sergio Goyri y con quién todavía no se casa

Sergio Goyri desde hace 7 años, sorprendió a los usuarios cuando anunció su compromiso con la empresaria Lupita Arreola, por lo que iban a formalizar su relación al dar un paso más hacia el altar. Sin embargo, después de varios años, el público sigue en espera de la gran fiesta.

Recientemente, el actor sorprendió a todos, al explicar formalmente por qué no se ha podido casar con su prometida, provocando que nuevamente domine los titulares en los medios de comunicación. A continuación te contamos qué fue lo que comentó.

¿Cuántos años tiene Lupita, la pareja de Sergio Goyri?

La diferencia entre Sergio Goyri y Lupita Arreola, es apenas de 10 años, puesto que ella actualmente tiene 56 años, mientras que el actor tiene 66 años. Aunque se observan notables diferencias de edades y de forma de pensar, ambos han mostrado una relación sólida. Es una empresaria que se destaca por ser experta en bienes raíces, además de contar con empresas de ropa y joyas.

Desde el inicio de su noviazgo, el actor y su prometida se han mostrado muy transparentes al momento de opinar, permitiendo que la gente entienda cómo se lleva a cabo su relación. Por ahora, hay que esperar a que se den a conocer nuevas noticias sobre la gran fiesta.

¿Por qué no se ha casado Sergio Goyri?

En una entrevista realizada por Multimedios, Sergio Goyri, habló abiertamente sobre por qué no se ha logrado casar con su prometida, detallando que se ha pospuesto por situaciones económicas, ya que ellos desean tener una fiesta enorme y eso requiere de grandes sumas de dinero.

Lupita Arreola, detalló que ella no quiere cualquier fiesta, quiere una que valga la pena. Entre risas, el actor ha mencionado que para poder darle el 10% de la celebración que ella desea, primero debe de trabajar como burro para lograrlo. Puesto que desea que se haga en el Castillo de Chapultepec en el 2026, por lo que dificulta aún más pagar la boda y casarse.

Además, ambos hablaron abiertamente sobre el matrimonio, donde ella quiere que sea por bienes separados, mientras que él quiere que sea por bienes mancomunados. Situación que ha generado fuertes comentarios que los critican o apoyan la postura de cada uno de ellos.