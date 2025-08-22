¿Todo bien? Lupita D’Alessio se despide de redes sociales

Lupita D’Alessio volvió a generar inquietud entre sus seguidores tras revelar que dejará las redes sociales de manera indefinida. El anuncio se da en un momento sensible para la cantante, quien recientemente confirmó que también pondrá fin a su carrera artística después de más de cinco décadas de trayectoria.

Conocida como la Leona Dormida, D’Alessio ha sido un pilar en la música mexicana gracias a su poderosa voz y la intensidad de sus interpretaciones. Temas como Mudanzas, Lo siento mi amor y Acaríciame forman parte del legado que ha dejado en generaciones de público que la consideran una de las intérpretes más importantes de la balada romántica en español.

¿Cuál fue el mensaje de Lupita D’Alessio?

A través de un video publicado en Instagram, Lupita compartió la vista desde su hogar frente al mar, pero lo que más llamó la atención fue el texto que lo acompañó:

“Amigos, este es el último video que subo, me retiro de mis redes por un tiempo. Gracias por su comprensión, que Dios les bendiga grandemente”.

Aunque no dio detalles sobre las razones de esta decisión, sus seguidores manifestaron preocupación y comenzaron a enviarle mensajes de apoyo, destacando la importancia que tiene para ellos su música y sus palabras.

¿Lupita D’Alessio se retira definitivamente de los escenarios?

El retiro digital coincide con el anuncio de su último concierto, programado para el 14 de noviembre en Guadalajara. La artista explicó que su salida de los escenarios responde a motivos de salud y al deseo de preservar la imagen con la que quiere ser recordada. Según declaró en anteriores entrevistas, se siente en paz con la decisión, ya que ha disfrutado una vida llena de experiencias profesionales y personales que atesora profundamente.

El silencio en redes sociales abre una nueva etapa en la vida de Lupita D’Alessio, quien busca concluir su carrera artística y su presencia pública con la misma fuerza y elegancia que la caracterizaron a lo largo de su camino.

