Lupita TikTok rompió en llanto por esta triste razón

Aunque en estos días regularmente pasa desapercibida, de vez en cuando se hacen virales algunas imágenes de una influencer que realmente impactó al entorno digital por sus diversas polémicas. Por ello, en esta ocasión destacaron que Lupita TikTok recibió un regalo que la hizo llorar. Estas son las imágenes y el por qué las personas la criticaron sin cansancio.

Luto en la música: Yeison Jiménez muere en trágico accidente de avioneta

¿Por qué Lupita TikTok lloró al recibir un regalo?

Tras la muerte de su bebé, la regiomontana perdió mucho eco en las redes sociales. Hubo mucho ruido alrededor de un caso que incluso mandó a la cárcel a quien era su pareja. Sin embargo, en esta ocasión todo era fiesta para la joven, quien precisamente cumplió 23 años y razón por la cual organizó una fiesta.

Las redes de la creadora de contenido se plagaron del evento realizado, pero uno de los videos que más se hizo viral fue el de un momento emotivo. Allí, Lupita recibió un regalo sencillo pero con una carga emotiva enorme. Alguien le regaló una playera que tenía la imagen de su bebé fallecida en mayo de 2025.

Tras ver la prenda, el video demuestra que la influencer vivió un momento de nostalgia y dureza. Se percibe cómo muy probablemente recordó el proceso donde se convirtió en mamá, pero donde lamentablemente Karely Yamileth no sobrevivió ante las complicaciones adquiridas desde su nacimiento. Sin embargo, no se salvó de las duras críticas del entorno digital.

¿Por qué criticaron a Lupita TikTok por ese video?

Muchos nunca la dejaron en paz al argumentar que la muerte de la pequeña Karely se dio por malos cuidados de los padres. Pero algo que destacó entre los comentarios de los usuarios, es que lloró más cuando le robaron una bolsa de marca (costosa) hace unas semanas. Y es que esa fue la última vez que la influencer se hizo viral.

En esa oportunidad compartió que le habían robado dicho accesorio, por lo que algunos compararon la tristeza vivida por la pérdida de la bolsa con este momento de nostalgia. Pero en general, sigue recibiendo bastantes comentarios negativos en su contra, tal como sucedía hace meses.