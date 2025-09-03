Lupita Villalobos vivió su despedida de soltera; esto fue lo que ocurrió

La youtuber Lupita Villalobos se casó con Juan Luis en una ceremonia que ha tenido muchísima repercusión en las redes sociales. Pero su día especial no fue el único que se llevó todas las miradas ya que sus compañeras del programa “Las Alucines” le organizaron una despedida de soltera atrasada.

Actualmente, Lupita Villalobos se encuentra disfrutando de su luna de miel junto a su ahora esposo Juan Luis y es por este motivo que sus redes sociales acaparan toda la atención de los internautas que no quieren perderse ningún instante de esta historia de amor.

¿En dónde se encuentra Lupita Villalobos?

La luna de miel de Lupita Villalobos y Juan Luis tuvo como destino elegido a Italia por lo que la feliz pareja se ha mostrado disfrutando de los paisajes de Roma. “Estaremos unos días por aquí”, sentenció la youtuber en plataformas digitales junto a imágenes que los muestran paseando a bordo de una motocicleta.

Tras dar el “sí, quiero”, Lupita Villalobos ha sido el blanco de miles de comentarios en donde sus seguidores le manifiestan su cariño y buenos deseos por esta nueva etapa en su vida. Mientras, la youtuber disfruta junto a su esposo de la luna de miel y va ofreciendo postales en sus redes sociales.

¿Lupita Villalobos tuvo su despedida de soltera?

Como se mencionó, la atención no solo estuvo posicionada en el momento en que Lupita Villalobos se puso su vestido blanco, sino que durante un programa especial de “Las Alucines” su compañera Kass Quezada la sorprendió al gritar “Bienvenidos a la fiesta de despedida de Lupita”. Fue en ese momento en que la youtuber recibió un ramo de flores y la tradicional banda “Bride to be”.

Lupita Villalobos agradeció por esta despedida de soltera atrasada ya que, como dijo su compañera, fue su “despedida de la boda que ya te casaste”. El programa emitido estuvo cargado de diversión, sobre todo cuando la youtuber bromeó con que esperaba a hombres vestidos de policía y bailando a su alrededor. “¿Quién diría que una adicta a la caricia se volverá a casar?”, sentenció ante las cámaras.

