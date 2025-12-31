ÚLTIMA HORA: “Chicharito” Hernández revela la primera imagen de su NUEVA pareja y habla sobre sus hijos que tuvo con su ex Sarah Kohan en VIDEO

En las últimas horas, Javier “Chicharito” Hernández volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras compartir un video lleno de reflexiones desde su perfil personal, en el cual hizo un profundo repaso de su año, su crecimiento personal y de aquellos momentos complejos que ha vivido recientemente. El reel ha llamado la atención de todo internet, no solo por el tono introspectivo que imprimió el jugador, sino también por la aparición de una mujer, a la que el goleador nombró como “la mujer de su vida”, lo que rápidamente desató especulaciones sobre quién podría ser la afortunada pareja del futbolista.

Un mensaje de cierre de año lleno de honestidad

Como se puede observar, el video inicia con el futbolista mexicano delante de un paisaje abierto, hablando sobre su proceso de transformación del último año, abordando temas personales como su imagen física al señalar la calvicie y sus injertos de pelo, las experiencias que le otorgaron las experiencias mediáticas y emocionales en las que se vio envuelto.

El futbolista también se refirió a la polémica que enfrentó tras compartir ideas consideradas tradicionales, reconociendo que fue duramente criticado, pero asegurando que cada episodio formó parte de su aprendizaje.

Sus hijos, el pilar más importante

Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando el futbolista se refirió a sus hijos, fruto de su relación con Sarah Kohan, en donde, sin entrar en más detalles, dejó en claro que este año comprendió que sus hijos son su fortaleza, afirmando el amor incondicional que los une.

¿Quién es la mujer que aparece en el video?

El futbolista declaró que viviría todo lo que ha vivido hasta ahora de nueva cuenta, ya que fue así que se encontró a la “mujer de su vida”. No obstante, el atleta no reveló de quién se trataba, solo dejando entrever una sombra de una figura femenina que lo acompañaba y documentaba las palabras de Javier.

Un mensaje que conecta con sus seguidores

Yendo más allá del misterio que causó la mujer misteriosa, el video generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes destacaron la madurez con la cual el deportista habla sobre los sucesos buenos y malos que marcaron su último año y la felicidad con la que espera comenzar el próximo.