9 modelos de uñas coquette para empezar el año o usarlas en cualquier ocasión: se ven lindísimas

Las tendencias de 2026 para manicure y pedicure traen consigo una gran variedad de modelos para todos los gustos. Y para quienes quieren lucir manos elegantes, delicadas y con un aire de romanticismo puro, las uñas coquette serán los diseños indicados para usarse en siluetas cortas, largas, lisas y hasta con relieve.

¿Qué son las uñas coquette?

Como su nombre lo dice, este trend surge del concepto "coquette" que es tan famoso en redes sociales y proviene del francés. De la forma en que se usa actualmente, las uñas coquette hace referencia a un estilo "femenino", tierno y amoroso. Se compone principalmente de colores claros como rosa, beige y blanco, pero también tiene tonos rojizos y efectos metálicos, moños o corazones para hacerlo más vistoso.

9 diseños de uñas coquette para iniciar el 2026 en tendencia

Lo mejor de este manicure es que todos sus elementos se pueden combinar en un mismo diseño de uñas coquette para adaptarlo según el gusto de cada persona, ya sea que se busque algo llamativo y largo para lucir en las fiestas , o que las prefiera cortas con acabados discretos para el día a día.

1. Almendradas con aplicaciones de moñitos y perlas

Las uñas coquette serán tendencia en 2026|Pinterest

2. Largas color rosa con diseños de moños y corazones 3. Uñas coquette efecto "cat eye" y detalles de corazón

4. Manicure inspirado en flores rosas 5. Diseños de uñas coquette aleatorios con moños, fresas y corazones

6. Punta francesa clásica con detalles de moñitos 7. Uñas coquette con efecto "blush"

8. Almendradas con detalles metálicos y diseños de estrellas 9. Uñas coquette puntiagudas con relieve y brillos

Estas inspiraciones de uñas coquette son perfectas para arrancar el 2026 luciendo manos lindas, en especial porque este es un detalle que a menudo pasa desapercibido, pero que contribuye a una imagen impecable . Así que ya lo sabes, si quieres estar en tendencia este año y llevar el manicure más top, este concepto que irradia romanticismo es la mejor opción.