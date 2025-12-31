Estas son las predicciones de Nostradamus para 2026

Año con año los mensajes de grandes guerras, muerte y destrucción inundan las predicciones que precisamente acontecerán en el mundo. Y una de las bases a las que más se abrazan los usuarios de redes sociales son a las que Nostradamus se refirió en sus antiguos escritos. Esto es lo que escribió y según algunos, lo que le esperará al mundo en el ya casi iniciado 2026.

¿Cómo afectan las predicciones de Nostradamus al 2026?

Los textos a los que muchos asocian los acontecimientos futuros tiene qué ver con Las profecías escritas por este médico y astrólogo del siglo XVI. Dicho texto se escribió en 1555 y hablaba de temas muy generales como guerras, muerte y complicaciones que el mundo viviría, lo cual se convierte en un asunto sumamente ambiguo.

Obviamente el mundo vive tensiones generales que hablan de la muerte y la guerra, por eso muchas personas asocian las palabras de aquel hombre con acontecimientos que se vislumbran o que se presentan a mitad de cada año calendario. Hoy por ejemplo, los conflictos bélicos entre Ucrania y Rusia o el conflicto entre Israel y Palestina.

¿Nostradamus realmente profetizó el futuro en sus textos?

De manera inmediata esa pregunta se responde con un contundente sí. Habló del futuro pero nunca especificó años concretos, tal como muchos fanáticos o vividores presumen en muchos espacios. Y es que la fama que se hizo de aquellas profecías del boticario tienen relación con las erróneas interpretaciones que muchos de sus fanáticos hicieron con el paso de los años.

@culturizando El 2 de julio de 1566 fallece Michel de Nôtre-Dame, también llamado Michel Nostradame y usualmente latinizado como Nostradamus, médico francés y adivino, mejor conocido por su libro ‘Les Propheties’, una colección de 942 cuartetas poéticas que –supuestamente- predicen eventos futuros. ♬ sonido original - Culturizando

Muchos sacan predicciones concretas de pensamientos que muy probablemente no hablaban de nada proféticamente específico. Ante eso, el nombre de Michel de Nostredame se asoció con temas apocalípticos que nunca han tenido una relación numéricamente puntual, tal como muchos asumen año con año.

Sin embargo, las personas disfrutan de este tipo de comentarios alrededor de un pensador nacido hace unos cuantos siglos, meditando en lo que podría pasar en el naciente 2026.