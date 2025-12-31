8 cortes de pelo para niña que serán tendencia en el 2026: quedarán muy bonitos

Las tendencias de 2026 traerán cambios en algunos cortes de pelo para niñas. Algunos estilos regresan, mientras que otros quedarán en el baúl de los recuerdos. Por eso, aquí te mostramos 8 ideas que estarán de moda y lucirán muy bonitas en tu hija.

De acuerdo con Glamour, el experto en belleza Francisco Iglesias prevé que las tendencias para este Año Nuevo se centran en “escuchar a tu pelo”, con el objetivo de representar atención, autenticidad y calma. En ese sentido, las mejores opciones para elegir son los cortes clásicos.

Uno por uno, los cortes de pelo para niña que están de moda y son hermosos

Bob suave con ondas ligeras: Un clásico reinventado: un bob a la altura de la mandíbula con ondas muy suaves. Es perfecto para una niña con energía tranquila y natural.

Así es el corte bob suave con ondas ligeras.|(ESPECIAL/Pinterest)

Lob con capas largas : Corte long bob (lob) con capas sutiles que enmarcan el rostro. Es auténtico y versátil, permite estilos lisos o con movimientos ligeros.

: Corte con capas sutiles que enmarcan el rostro. Es auténtico y versátil, permite estilos lisos o con movimientos ligeros. Corte en “hongo” moderno: Un “mushroom cut” suavizado con líneas redondeadas y puntas texturizadas. Ideal para niñas con aires de inocencia sin sobrecargar el estilo.

Un “mushroom cut” suavizado con líneas redondeadas y puntas texturizadas. Ideal para niñas con aires de inocencia sin sobrecargar el estilo. Pixie suave con flequillo: Un pixie delicado con un flequillo suave y despeinado. Va con niñas sencillas y auténticas, con personalidad expresiva y práctica.

Con este corte de cabello para niña quedarás encantada.|(ESPECIAL/Pinterest)

Mediocorto con curtain bangs: Largo medio con fleco dividido (curtain bangs) amplio y suave. Es para niñas que quieren representar la calma y la apertura a experiencias.

Largo medio con fleco dividido (curtain bangs) amplio y suave. Es para niñas que quieren representar la calma y la apertura a experiencias. Corte “shag” infantil: Capas ligeras y textura natural, sin líneas rígidas. Para dar libertad y movimiento natural al peinado.

Capas ligeras y textura natural, sin líneas rígidas. Para dar libertad y movimiento natural al peinado. Rapado lateral con diseño sutil: Un corte más atrevido donde un lado se lleva más corto con una línea o diseño delicado, y el otro mantiene longitud moderada.

Los cortes de cabello para niña que están en tendencia son auténticos y representan calma. |(ESPECIAL/CANVA)

Bob con ondas tipo “beach waves”: Bob más largo con ondas muy suaves tipo playa. Para niñas que adoran la naturaleza y la tranquilidad.

Estos son los cortes de pelo para niña que ya pasaron de moda

Como te comentamos, la tendencia de cortes de pelo para niñas apuntan a la autenticidad, por lo que los cortes que estuvieron de moda apenas en 2024 ya dejaron de ser lo mejor. Algunos de ellos, según expertos, son el estilo bob sencillo, el pixie desenfadado y el peinado con flequillo de cortina.