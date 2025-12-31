Aislinn Derbez impacta al compartir foto de su mamá Gabriela Michel

En pleno cierre de 2025, Aislinn Derbez movió un poco el entorno digital al dedicarle un mensaje emotivo y bastante personal a su madre recientemente fallecida. Allí la actriz dejó un mensaje de despedida de un año que ella misma compartió como doloroso en general. Sin embargo, hay una foto en particular de dicha publicación que causó bastantes comentarios alrededor, pues se ve a Eugenio, Gabriela y Aislinn disfrutando juntos.

Los conductores escriben lo que quieren dejar atrás de este 2025 para recibir de lo mejor este Año Nuevo

¿Qué le dijo Aislinn Derbez a su mamá en este mensaje público?

Una de las críticas que llegaron contra la familia Derbez fue el de no compartir ningún mensaje público de apoyo a Aislinn cuando recién se confirmaba el fallecimiento de Gabriela Michel. Por eso al momento de compartir esta publicación, las personas explotaron en mensajes de apoyo a una mujer que sufrió en demasía en las semanas recientes.

Entre los problemas que tuvo Aislinn destacan que su madre falleció, tuvo que ser operada, se cambió de casa en los días recientes y otras cuestiones personales que la pusieron al borde del colapso. Por eso el texto compartido se sintió como un intento de soltar a su mamá. Esto fue parte de lo que compartió en redes sociales.

“Gracias a ti entendí que muchas cosas no iban a ser como yo soñaba. Y aun así, hoy puedo quedarme en paz con lo que nunca fue. Porque lo que sí fue, con todo y su caos, ha sido más poderoso y más formador que cualquier fantasía de perfección.

Te dejo ir con amor. Con perdón. Con compasión. Y con profunda aceptación y gratitud”.

¿Dónde pasó las festividades Aislinn Derbez?

Pese a que históricamente la familia ha sido severamente criticada, Aislinn siempre la ha presumido como parte de su refugio personal. Y justamente desde las fiestas navideñas, se ha visto a la famosa compartiendo con Vadhir, con Alessandra y con su padre… Eugenio Derbez.

Allí se les vio disfrutando y jugando con las dos niñas de la familia, que son Aitana (hija de Eugenio y Alessandra) y Kailani (hija de Aislinn y Mauricio Ochmann).