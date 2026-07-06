Muere un hijo del mítico luchador mexciano El Santo; ¿Qué le pasó?

Este lunes el mundo de la lucha libre mexicana ha quedado desconcertada luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de Héctor Rodolfo Guzmán, popularmente conocido como uno de los hijos de El Santo, dejando un gran vació dentro de este mítico linaje de luchadores mexicanos.

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La noticia fue dada a conocer a través de redes sociales, pues el luchador conocido como Axel (nieto de El Santo) informó sobre la triste partida y posteriormente compartieron más detalles sobre el homenaje póstumo que tendrá Héctor Rodolfo Guzmán.

¿De qué murió el hijo de El Santo?

De acuerdo con información que ha trascendido que Héctor Rodolfo Guzmán habría fallecido este domingo 05 de julio debido a causas naturales y de momento su familia o personas cercanas no han dado a conocer más detalles sobre su partida.

Los primeros detalles que ha compartido la familia de esta partida es que este lunes se le estará dando el “último adiós” en una funeraria al sur de la Ciudad de México para que amigos y allegados puedan despedirse de esta personalidad de acuerdo con una publicación del luchador conocido como Axel, quien forma parte del linaje del mítico personaje de El Santo.

¿Quién fue Héctor Rodolfo Guzmán?

Héctor Rodolfo Guzmán Rodríguez nació bajo un gran reflector pues es el tercer hijo de la leyenda de la lucha libre mexicana conocida como El Santo, también conocido como Rodolfo Guzmán Huerta, uno de los luchadores y celebridades más destacadas del siglo XX en México, quien además de grandes luchas, consiguió fama internacional gracias a las películas en las que participó.

Aunque la familia de el “Enmascarado de Plata” tiene fama de seguir este linaje dentro de los cuadriláteros, en realidad Héctor Rodolfo no se formó de manera profesional como luchador, siendo que su vida tomara un rumbo distinto y no fue hasta su hijo, hoy conocido como Axel, donde el linaje continuó, pues toda su vida estuvo ligada a la lucha libre.